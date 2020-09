O co jde? Radní v únoru odvolali ředitelku ZŠ Školní. A to na základě situace ve škole, ze které odešla řada učitelů, na jejichž obhajobu sepsali nespokojení rodiče petici. Vše vyvrcholilo zprávou České školní inspekce, která upozornila na některé nedostatky. Město si od pražské advokátní kanceláře nechalo vypracovat dokument, na jehož základě ředitelku odvolalo. A zaplatilo za něj zmíněných 300 tisíc.

Podle starosty Pavla Jandy nebyl na oslovení více advokátních kanceláří čas. Vedení města bylo vázáno lhůtou dvou měsíců od obdržení zprávy školní inspekce, odvolání tak prý muselo být vypracováno, schváleno a bývalé ředitelce doručeno po obdržení všech podkladů v řádech dnů. „Oslovili jsme právě tuto advokátní kancelář, protože pro ni pracuje uznávaná odbornice v oblasti pracovního práva ve veřejné sféře,“ vysvětlil už dřív lounský starosta.

Takový názor však nesdílejí zdaleka všichni. „Udělal jsem si průzkum mezi advokátními kancelářemi, zakázka je desetinásobně až patnáctinásobně předražená,“ zahájil další z debat zastupitel Jan Čáka.

„Nevím, zda je to cena vysoká, nebo ne. Požádejme odbor veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra, ať celý proces výběru advokátní kanceláře prověří. Bude z toho nějaký závěr, který nám mnohé ukáže. Jinak se tím budeme zabývat pořád dokola,“ navrhl místostarosta Milan Rychtařík. „Souhlasím, kontrola vnese světlo do případu, ať to konečně uzavřeme,“ řekl radní Michal Kučera. Podobný názor vyjádřila většina zastupitelů, takže radnice požádá ministerstvo o kontrolu.

Zastupitel Jan Čáka s takovým závěrem spokojený nebyl. „I když ministerstvo řekne, že proces byl v pořádku, budu tvrdit, že město jednalo nehospodárně,“ poznamenal.

Radnice v Lounech zvolila postup výběru advokátní kanceláře také s ohledem na „zpackané“ odvolání ředitelky jedné z mateřské škol v roce 2012 ze strany radnice, které nakonec vyšlo město poměrně draho. Následné soudní spory bývalá ředitelka vyhrála, za ušlý plat vysoudila odškodné ve výši přibližně 1,5 milionu korun. „Nechceme, aby se tato situace opakovala. Proto jsme nehledali nejlevnější službu, ale kvalitní,“ řekl starosta Pavel Janda.

A jak se k částce 300 tisíc korun pro advokáty došlo? Podle starosty Loun se odvíjela od tří superhrubých platů ředitelky školy.