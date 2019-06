Chlapce, který v únoru, měsíc před svými třetími narozeninami, zemřel v Lounech na následky týrání. Veřejnou sbírku s transparentním účtem vyhlásil spolek Nebuďme lhostejní, u jehož zrodu stojí Kateřina Majdyšová ze Zlínska.

„Jako mnoho dalších lidí z celé České republiky jsem tuto tragédii sledovala v médiích. A i když se to stalo v Lounech, což je od nás druhá strana republiky, hluboce nás to s manželem zasáhlo. Sami máme malé dítě. Četla jsem diskuze lidí na sociálních sítích, kde psali o různých sbírkách. Viděla jsem, že by to mohli udělat špatně, bez souladu se zákonem, proto mě napadlo, že se toho chopím,“ vysvětila Kateřina Majdyšová.

Založila proto spolek a vyhlásila sbírku. Příslušné osvědčení vydal Krajský úřad Zlínského kraje. „Vzhledem k tomu, že do dnešního dne není zřízeno žádné místo, kde bychom mohli uctít jeho památku, případně památku dětí s podobným osudem, vyhlásil spolek Nebuďme lhostejní veřejnou sbírku na zřízení pomníku,“ přiblížila Kateřina Majdyšová s tím, že spolek je v kontaktu s biologickým otcem chlapce a dalšími členy rodiny. „Ta si nepřeje umístění pomníku v Lounech. Vzhledem k okolnostem, za jakých chlapec zemřel, je to pochopitelné. Pomníček umístíme v Praze na Vinohradském hřbitově. Přesné místo ještě vybíráme,“ dodala.

Pomník ve tvaru srdce s fotografií, jménem a daty o narození a úmrtí chlapce má být vysoký a široký asi metr a půl. Podstavec ponese nápis: Vzpomeňme na tomto místě i na další děti, které zemřely násilnou smrtí.

„Náklady na výrobu a osazení pomníčku jsou asi 40 tisíc korun. Dalších přibližně 20 tisíc korun bude stát zaplacení místa na hřbitově na dvacet let,“ vypočetla Kateřina Majdyšová. Sbírka běží do konce roku. Pokud by se potřebných 60 tisíc vybralo dřív, spolek ji ukončí.

Petice za vyšší tresty pro trýznitele

Není to jediná aktivita, která vzešla od cizích lidí, jimž není lounská tragédie lhostejná. V běhu je petice, která žádá vyšší tresty či změnu systému nahlašování týrání. Na několika místech republiky včetně Loun se šel v závěru března pietní pochod za utýraného Marečka, jeho organizátoři při něm upozornili na to, že týrání dětí není v české společnosti výjimečný jev. „Naším cílem je, aby se podobné případy už neopakovaly. Tresty musí být přísnější a lidé se nesmějí bát oznámit násilí,“ řekla jedna z organizátorek akcí Petra Čermáková.

Kriminalisté ze smrti Marečka obvinili muže, který žil s jeho matkou ve společné domácnosti. Soud na něj krátce po činu uvalil vazbu, ve které je dodnes. Čelí obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, hrozí mu patnáct až dvacet let vězení nebo výjimečný trest. „Zatím nemáme k dispozici všechny vyžádané znalecké posudky, vyšetřování v dané věci nadále probíhá,“ sdělila policejní mluvčí Alena Bartošová.

K ukončení vyšetřování by mohlo dojít během letních měsíců, následně by se měl případem zabývat Krajský soud v Ústí nad Labem.