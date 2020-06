Byl čtvrtek 10. července 2008 a u Panenského Týnce vyhasl při dopravní nehodě život Ondřeje Lelka. Náruživému řidiči motocyklu, kterému se poslední jízda stala osudná, jeho rodina a kamarádi v místě zřídili pomníček. Ten je kvůli právě probíhající stavbě dálnice u Panenského Týnce přemístěný o kousek dál.

O pár měsíců dříve, 13. února 2008, došlo téměř na stejném místě k nejtragičtější nehodě v okrese Louny za poslední roky. Po střetu s nákladním autem zemřelo v dodávce osm lidí. Jejich smrt připomínal pomníček, ten tam naopak už není. Na jeho místě je provizorní sjezd v rámci stavby dálnice.

Podobný osud čeká mnoho pomníčků kolem Loun, kde chce letos v létě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rovněž začít přestavovat obchvat na úsek dálnice D7 Praha - Chomutov. U pomníčků jsou umístěné výzvy. Zachované zůstanou, pokud je rodiny či známí tragicky zesnulých přemístí. Pokud ne, zmizí. „Z důvodu výstavby dálnice D7 - zkapacitnění obchvatu Loun vyzýváme majitele k odstranění náhrobku. Při neodstranění bude před realizací stavby uložen náhrobek k vyzvednutí na provizorní skládku,“ stojí ve výzvě u pomníčků.

Rovněž obchvat Loun byl v minulých letech místem několika velkých tragédií, pomníčků tam vyrostlo několik. Například v listopadu 2001 po čelním střetu dvou osobních aut zahynulo na místě šest lidí, sedmá oběť, viník nehody, později zemřela v nemocnici v Ústí nad Labem. V listopadu 2005 došlo během jediného víkendu na lounském obchvatu ke dvěma tragédiím. Při srážce čtyř aut zemřeli tři lidé, při druhé srážce dvou aut zahynuli dva.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dva lidé na obchvatu Loun zemřeli při nehodě v červenci 2012, tři lidé v září roku 2016. K nejznámějším osobám, které v autě u Loun zahynuly, patřil Zdeněk Kovář, jenž dlouhé roky bydlel v Žatci. Život fotbalisty a významného funkcionáře spojeného s Teplicemi a Blšany vyhasl 23. února 2013.

Nebezpečí pro řidiče

Pomníčky připomínající tyto tragédie musí ustoupit rozšíření současné dvouproudové silnice na dálnici, ŘSD je ale obecně podél cest moc rádo nevidí. „Problém zřizování pomníčků kolem našich silnic má dvě strany mince. Snižují pozornost řidičů, když na ně na okamžik zaměří svůj zrak a můžou způsobit nehodu. Pracovníkům údržby silnic dělají problémy při sekání trávy, plužení sněhu, umisťování značek nebo čištění příkopů,“ vypočetla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Další problém v dopravě může nastat, když v místě zastaví auta a jejich osazenstvo zapaluje svíčky nebo pokládá květiny. Tím vzniká nebezpečí další nehody. „Na druhou stranu však symbolizují lidská neštěstí a z určité piety mají své opodstatnění,“ uznala mluvčí ŘSD.

Pokud se pomníček nachází na pozemku pozemní komunikace a je postaven bez povolení, tak se podle současné české legislativy jedná o černou stavbu a měl by být odstraněn. Silniční pozemek zasahuje na hranu zemního tělesa, tedy na konec násypového nebo výkopového svahu. Zde by neměly být umisťovány žádné pevné objekty spojené se zemí, které by mohly ohrozit bezpečnost provozu.

Pokud by majitelé chtěli pomníček v místě ponechat, měli by ho přesunout mimo těleso silnice a domluvit se s majitelem příslušného pozemku.

V blízké budoucnosti se budou řešit také osudy pomníčků kolem dalších částí silnice I/7 Praha - Chomutov. Po Panenském Týnci a Lounech se mají stavět úseky dálnic u Chlumčan a Postoloprt. Také u tohoto města došlo v minulých letech k řadě tragédií. Podle současných termínů by celá dálnice D7 měla být hotová v roce 2027.