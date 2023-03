„V našich nemocnicích není účast u porodu zpoplatněna,“ potvrdila nyní mluvčí největší regionální sítě zdravotnických zařízení Jana Mrákotová. Podobné poplatky se v současnosti neplatí ani v litoměřické nemocnici, kterou Krajská zdravotní převzala v roce 2021. Stejné to je i ve dvou nemocnicích v regionu mimo KZ – v Roudnici nad Labem a Kadani.

„V žádné z porodnic skupiny Penta Hospitals se poplatek za přítomnost otce, duly nebo jakékoliv další osoby u porodu neplatí,“ uvedl za roudnickou nemocnici mluvčí Penta Hospitals CZ Vladislav Podracký. „Hradí se pouze předporodní kurzy, případná aplikace epidurálu, 3D nebo 4D ultrazvuk, bylinné napářky nebo pobyt na nadstandardním a rodinném pokoji. A samozřejmě doprovod pacienta si musí uhradit jídlo po dobu pobytu,“ doplnil Podracký.

„Poplatky za účast blízké osoby nevybíráme. Naopak i během covidu jsme umožňovali účast u porodu,“ sdělil ředitel kadaňské nemocnice Petr Hossner.

Velkou zásluhu na zrušení poplatků napříč porodnicemi v celé republice v uplynulých letech má Petra Langová z Ústí nad Labem. Před více než deseti lety bojovala nejprve proti tisícovému poplatku za přítomnost otce v Masarykově nemocnici. „Začala jsem to řešit, když jsem sama otěhotněla. Vadilo mi, proč má zákonný zástupce platit za své právo,“ ohlédla se dnes Langová.

Poplatky byly tehdy běžně v řádu stokorun, ale někde činily i patnáct set korun. A prý byli i lidé, kteří si na to museli půjčovat. Langová si nechala vypracovat právní analýzu a s její pomocí věc zažalovali dva lidé. Ústavní soud jim dal v roce 2016 zapravdu a vytvořil se tak precedens.

Nemocnice dříve argumentovaly pro poplatek mimo jiné náklady na jednorázový ochranný plášť nebo zaučení otce. Ani s jedním Langová dodnes nesouhlasí. „Ten hábit má být v režii nemocnice. Když jdete na ARO nebo na JIP za někým na návštěvu, také za to nemusíte platit. A že by si tam s otcem někdo na půl hodiny sedl, to je také nesmysl,“ řekla Ústečanka.

Za účast u porodu loni 22. prosince večer nemusel platit ani Petr Beneš z Mlékojed. Jeho partnerka Pavla Růžková rodila už podruhé v Litoměřicích. „Muž byl se mnou na pokoji, komunikoval se sestřičkami. Veškerý personál byl velice milý a ochotný,“ popsala Růžková.

Pochvaluje si, že se porodník snažil o co nejpřirozenější atmosféru. „Muž měl možnost přestřihnout pupeční šňůru, poté mi byla dcera přiložena na břicho. Všechno zdarma, neplatili jsme nic. Po chvíli si dceru dětská lékařka vzala na zvážení, změření a zhodnocení stavu novorozence. Velice mile pobídla partnera, aby šel s ní, dceru nám vyfotil a po oblečení ji vzal zpět ke mně na sál,“ dodala Růžková, která nakonec v porodnici trávila i Štědrý večer. „A dokonce sestřičky samy zmínily, že mi přítel může dělat večer společnost,“ pochvalovala si. Je přesvědčena, že otec nebo osoba blízká dokáže u porodu maminku uklidnit, být pro ni oporou a v případě jakýchkoliv potíží rychle zavolat sestru.