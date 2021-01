Budou povinné? Nebo jen doporučené? Lidé chtějí mít jistotu a předzásobují se. Poté, co vláda před několika dny zveřejnila, že zvažuje možnost povinného nošení respirátorů v obchodech či veřejné dopravě, evidují lékárníci v Ústeckém kraji zvýšený zájem o tyto ochranné pomůcky. Problémy s dodávkami mají internetové obchody, v některých lékárnách jsou respirátory FFP2 vykoupené.

„Zájem je obrovský. Lidé se v posledních dnech hodně ptají, mnohem více než dříve,“ potvrzuje Tereza Végh ze žatecké lékárny na náměstí Svobody. „Respirátory ale zatím máme,“ dodává. Problémy s dostupností zboží tam nemají.

Naopak někde už mají s dodávkami potíže. „Respirátory aktuálně nemáme. Sháníme. Lidé se teď hodně ptají,“ říká Hana Hradská z lékárny na chomutovském náměstí 1. Máje. „Teď nemáme. Zájem je velký,“ potvrzují také v Lékárně U Lípy v Chomutově. I v některých dalších lékárnách v kraji aktuálně respirátory nenabízejí.

Většina lékáren v regionu ale respirátory FFP2 zatím má. Stihly se předzásobit. Jako například Lékárna U Václava v Děčíně. Respirátory mají, i tam je zájem výrazně vyšší. „Poptávka se určitě zvýšila. Respirátory ale zatím máme,“ hlásí také Věra Rappová z Lékárny Hvězda v Ústí nad Labem.

Dostatek respirátorů hlásí například také Dr. Max v Žatci či v Ústí ve Všebořické ulici, jsou také v lékárně na poliklinice v ústecké Masarykově ulici. „Máme, dodávky jsou bez problémů. Zájem je teď poměrně velký,“ dodává Martin Šrámek z Benu lékárny v ústeckém obchodním centru Sever.

Potíže s dodávkami řeší nyní také některé internetové obchody. Na serveru Košík.cz nabízejí devět druhů respirátorů FFP2, v úterý 26. ledna dopoledne byly ale všechny vyprodané. Obchod sliboval brzké obnovení nabídky. „Zájem o respirátory se zvyšuje, a to několikanásobně,“ potvrzuje mluvčí serveru Košík.cz František Brož. „Přestože se na situaci pochopitelně snaží reagovat dodavatelé i výrobci, občas jsou tyto položky na Košíku vyprodané. Děláme však vše pro to, aby byly respirátory jednoduše dostupné,“ dodává.

Poptávka vystřelila na desetinásobek

Také na stránkách obchodu Alza byly v úterý dopoledne některé druhy respirátorů nedostupné. Část sortimentu byla vyprodaná, některé typy ale stále šlo objednat. „Poptávka po respirátorech třídy FFP2 na Alze během jednoho dne po oznámení jejich případného povinného nošení vystřelila na desetinásobek ve srovnání s předchozím týdnem a zatím nijak neopadá. Naše aktuální zásoby respirátorů zatím stačí poptávku pokrývat, ač výběr začíná být omezený,“ uvedla mluvčí Alza.cz Daniela Chovancová s tím, že další dodávky jsou už objednané a brzy mají dorazit.

Kvůli velkému zájmu o respirátory panuje také obava o případný růst jejich ceny. Průměrná cena ve větších internetových obchodech se aktuálně pohybuje kolem 40 korun za kus. Záleží ale také na typu. Podobné ceny jsou také v lékárnách.

Respirátory je možné koupit také jinde než v lékárnách. Například ve večerkách, v jedné teplické je nabízejí za 20 korun. Na internetu se objevují nabídky už od 10 korun. Odborníci ale upozorňují, aby si kupující vždy ověřili, že respirátor opravdu splňuje normy a má potřebná osvědčení pro český trh.

O možnosti, že by mohly být respirátory na místech, kde se schází více lidí, povinné, se začalo diskutovat v minulých dnech. Respirátory jsou účinnější než roušky a mají více bránit šíření britské nakažlivější mutace koronaviru. Zavedli je například už v Rakousku nebo v Bavorsku. U nás o této možnosti zatím diskutuje odborná skupina vedená hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, rozhodnout se má do týdne. Hygienici zatím na exponovaných místech nošení respirátoru FFP2 velmi doporučují.

Komplikací by podle mnohých mohla být cena respirátorů. Například u rodin by se mohly při každodenním nošení náklady za měsíc vyšplhat do tisíců. Pokud by tříčlenná rodina nosila respirátory denně, při ceně kolem 40 korun za kus se dostáváme na částku nad 3 500 korun za měsíc. I u respirátorů je totiž důležité jejich správné nošení, nedoporučuje se je používat více než jeden den, ztrácí pak výrazně svou funkčnost.