Kromě toho chtějí v Podbořanech ještě letos vybudovat dětské dopravní hřiště, dráhu pro cyklisty a naučnými prvky oživit cyklostezku vedoucí na Rubín.

„V místě, které jsme pro workoutové hřiště vybrali, je prostoru dost. Takže pokud bude o tuto aktivitu zájem, můžeme dokoupit další prvky,“ sdělil starosta Radek Reindl.

Do areálu Tatranu směřuje další investice města, a to výstavba hřiště pro dopravní výuku dětí. Běžně kvůli tomu jezdí podbořanští školáci do Žatce. „Dokončujeme projektovou přípravu, dopravní hřiště vyroste za kuželnou, kde stával skatepark,“ popsal starosta.



Třetí sportovní investicí má být v Podbořanech výstavba pumptrackové dráhy pro cyklisty. Okruh tvořený terénními vlnami a klopenými zatáčkami vyroste poblíž hřiště v Hlubanech, za obytnou čtvrtí, která vznikla v bývalých kasárnách. Ještě letos také přibudou na cyklostezce vedoucí z Podbořan na kopec Rubín naučné prvky se zaměřením hlavně na děti.



Město nedávno dokončilo výstavbu sportovní haly, kvůli pandemii onemocnění covid 19 ji zájemci zatím využívat nemohou. Naopak nový asfaltový inline okruh v areálu takzvané piknikové loučky je místními rodinami využíván hojně.