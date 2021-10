Vyhráli jste volby, jelikož vyhrát volby v ČR znamená, že kromě prvenství máte také s koaličním partnerem 101 a více hlasů, což jste prozatím naplnili. Jaké máte plány pro nejbližší dny?

Pravda, vyhrát volby nutně neznamená, že jste první na pásce. Ten trend byl jasný, jakmile začaly přicházet výsledky z velkých okrsků a měst. Tady jsme jako ODS mívali vždy větší podporu a v koalici Spolu je ten dopad ještě větší. První bude nutné poměrně rychle ustanovit novou sněmovnu. Potřebujeme vybrat ministry a začít pracovat, to tahle země potřebuje nejvíce.

Zdroj: DeníkJak rychle to podle vás v současné situaci může trvat?

To vám nepovím. Nevíme, co je s prezidentem Milošem Zemanem. Nevíme, jestli bude schopen vést vyjednávání, nevíme, zda bude schopen svolat ustavující shromáždění poslanců. Těch věcí kolem ústavy může být relativně hodně. V každém případě je potřeba rychle ustanovit Poslaneckou sněmovnu a uvidíme, kdo koho pověří k sestavení vlády. Myslím ale, že premiér bude Petr Fiala.

Jaké možnosti koalice vidíte v případě jakýchkoliv nepředvídatelností, rozklížení koalic a podobně?

Nechci nic předjímat. Stát se může vše, neumím si ovšem představit trojkoalici my, Piráti a SPD. Nejhorší varianta by samozřejmě byla 100 na 100.

Mluvíme-li o prezidentovi republiky, po sociálních sítích putuje fotografie od mluvčího Jiřího Ovčáčka, na kterých Miloš Zeman volí, respektive vhazuje obálku do urny. Dělá to ale jinou rukou, než je u něj údajně obvyklé, takže se vyrojily spekulace, jestli je ta fotka nahraná a podobně. Sám říkáte, že vlastně nevíte, co s prezidentem je a v každém případě bude potřeba zjistit, jaký je jeho stav, zda je schopen tu funkci vykonávat. Co tedy s tím?

Mně je velmi nepříjemné o tom hovořit. Velmi mne mrzí, že se nad tím vůbec musíme zamýšlet. Opravdu nevím, co a kdo bude iniciovat. Nechal bych to na ústavních činitelích, kteří jsou ve funkcích. Předseda parlamentu Vondráček a předseda senátu Vystrčil. Od nich by měl přijít nějaký konstruktivní návrh.

Nepříjemné z hlediska lidského, nebo ústavního?

Obojího. Lidského, že tu neexistuje nějaká soudnost. Státoprávního, že to vypadá na pěknou ústavní bramboračku.

Poslanci vůči svému kraji, kraj vůči svým poslancům: Co pro kraj můžete udělat, co budete prosazovat, na co kladete důraz?

Nejdřív přemýšlím, že bych se chtěl zase věnovat obraně, celonárodní a celoevropské, tam se cítím nejkompetentnější. Některé věci ale vidím, že je možné udělat. Minimálně změna zákona o hmotné nouzi a doplatku na bydlení do jednoho zákona, nazvaného příplatek na bydlení, který máme zpracovaný s Jiřím Kulhánkem a starosty v paragrafovém znění a na to navazující zákon o sociálním zajištění, který ještě není v paragrafovém znění. Prostě řešit ty problémy pravicověji než bezbřehým rozdáváním, to takhle prostě dál nepůjde. Jsem přesvědčen, že Ústecký kraj, i když roste do krásy, si zaslouží další podporu. Nelze, aby nám někdo ad hoc hodil 13 miliard, abychom si je nějak rozebrali. Ten kraj 40 let vyčerpávala energetika a nic nevracela, takže ta podpora by měla být stabilnější. Různé fondy jsou super, tam ale musíme soutěžit projekty. Takže jsme například navrhovali daň z vytěžené tuny. Pořád ještě se tu nějakou dobu bude těžit. Což jsme navrhovali v parlamentu a kolegové z ANO 2011 to „zamázli“, dokonce i ti ústečtí. To mě mrzelo. Můžeme udělat ústupky ohledně lékařů i učitelů, kteří sem nechtějí, ale to jsou drobné a my potřebujeme dlouhodobou, stabilní zvýšenou podporu.