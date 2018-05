Pošta odchází z dalších obcí. Státnímu podniku se pobočky nevyplatí

Cítoliby, Lubenec - Česká pošta chce opustit další obce v okrese Louny. Část svých služeb hodlá převést na nové partnery.



Zatímco dřív ke změnám docházelo v menších obcích, nyní už přišla na řadu větší sídla: Lubenec na Podbořansku a Cítoliby na Lounsku. V obou bydlí tisícovka lidí, tamní pobočky pošty využívají navíc zákazníci ze širokého okolí.

Vedení Cítolib ani Lubence se změnami nesouhlasí. Pobočky České pošty chtějí udržet. „Uzavření pošty či její přeměna na tristní projekt Pošta Partner pro mě nepřipadá v úvahu. Na podporu zachování místní pobočky pořádáme podpisovou akci, od počátku tohoto týdne ji podepsalo 350 lidí,“ sdělil starosta Cítolib Petr Jindřich.

Podle jeho slov je pošta v Cítolibech hodně využívaná. „Navštěvují ji nejen naši občané, ale také velká spousta lidí z okolních obcí a v mnoha případech i z blízkých Loun. U lounské pošty není kde zaparkovat, tak jezdí k nám,“ vysvětlil.

Česká pošta ruší své pobočky v menších obcích v celé České republice už několik let. Některou agendu přebírají jiné subjekty jako smluvní partneři, stalo se tak už na čtyřech stovkách míst v rámci projektu Pošta Partner. Většinou jde o obchody nebo obecní úřady. „Pro nás je nemyslitelné, abychom se na obecním úřadě ještě starali o poštu. Máme své práce dost. A nedovedu si představit, že by služby pošty zajišťoval třeba Vietnamec v obchodě, který neumí pořádně česky,“ řekl cítolibský starosta. S poštou chce o všem ještě jednat a věří, že se mu podaří pobočku v Cítolibech zachovat.

Česká pošta chce ušetřit

Podobně se k návrhu České pošty na zrušení pobočky staví také v Lubenci. Podle tamního starosty Jiřího Chaloupeckého by přeměnou došlo k poklesu komfortu poštovních služeb. „Kdyby se převedly na obec, neúměrně by nás to finančně zatížilo. Ročně by šlo asi o milion korun, navíc je to velká starost,“ řekl.

Česká pošta chce rušením svých poboček v malých obcích ušetřit. „Jednání se zástupci obcí, která se aktuálně vedou, nekomentujeme. V konečném stavu v roce 2025 by měly být přibližně dvě třetiny provozoven České pošty po celé ČR převedeny na Pošty Partner, jedna třetina zůstane páteřní sítí České pošty,“ sdělil už dříve Matyáš Vitík, mluvčí České pošty.

V okrese Louny došlo ke změnám v Chožově, Liběšicích, Libočanech, Nepomyšli, Očihově, Ročově, Smolnici, Strojeticích, Vinařicích, Pátku nebo Petrohradě. Klasická pošta tam zavřela, její služby nabízí obchod nebo obecní úřad.

Obyvatelé pokles rozsahu služeb většinou nezaznamenali, pro obce jsou ale „jejich“ pošty zátěží. „Největší starost je s lidmi. Musíme řešit záskoky za dovolené nebo nemoci, dřív si to pošta dělala sama. Zaměstnanec na plný úvazek nás ročně vyjde na 280 tisíc korun,“ sdělil starosta Libočan Libočan Ivan Teuber.