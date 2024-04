Postoloprty získají další přímý spoj s Prahou. Středočeský a Ústecký kraj se totiž dohodly na zavedení dalších přímých linek mezi velkými městy v obou regionech, díky čemuž od 1. prosince letošního roku začne jezdit linka 389 z Prahy až do Chomutova. Nyní spoj, který začíná na pražském Nádraží Veleslavín a jezdí přes Slaný a Panenský Týnec, končí v Lounech.

Autobusy. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Cihla

Vyplývá to z návrhů jízdních řádů, které zveřejnila Integrovaná doprava Středočeského kraje na svých stránkách. „Jsme s Ústeckým krajem domluveni na prodloužení linky až do Chomutova,“ uvedl radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký. Denně pojede na lince devět párů spojů, poslední z Prahy ve 23:15, v Lounech bude v 0:22 hodin a v Postoloprtech o čtvrthodinu později. A to každý den i o víkendech.

Postoloprty s hlavním městem nyní spojuje přímo pouze jedna autobusová linka. A to společnosti Kavka mezi Prahou a Žatcem. Jezdí na pražský Zličín.