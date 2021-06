V Postoloprtech se v pátek 4. června v poledne otevřel pro veřejnost plavecký areál. Veřejnost tak opět může po několikaměsíční přestávce způsobené pandemií covidu využívat bazén, saunu i posilovnu.

Plavecký bazén v Postoloprtech. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Vraný

„Kapacita bazénu je maximálně 30 osob, sauny šest a posilovny rovněž šest osob. Pro posilovnu je možná rezervace na telefonu 415 783 307, pro bazén a saunu je možné aktuální obsazenost zjistit na čísle 415 783 307,“ informovaly Služby města Postoloprty. Do bazénu mohou pouze ti, kteří předloží potvrzení o očkování, testu nebo prodělané nemoci. „Potvrzení od zaměstnavatele o absolvování testu určeného pro samotestování ani čestné prohlášení o absolvování tohoto testu ve škole nebo školském zařízení není dostačující,“ uvedl provozovatel plaveckého areálu. Děti do šesti let žádné potvrzení předkládat nemusí.