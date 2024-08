Bez ní by totiž centrum Postoloprt zatížila nadměrná doprava. „Přeložka je navržena pro propojení silnice II/255 s plánovanou dálnicí D7 přes mimoúrovňovou křižovatku Březno s trasováním mimo zástavbu města Postoloprty. Účelem přeložky je odvedení nákladní dopravy od elektrárny Počerady z Postoloprt,“ uvedl v příslušném dokumentu ředitel chomutovské správy ŘSD Petr Vacek.

Při výstavbě dálnice D7 se totiž počítá, že současná křižovatka silnic I/7 a II/255 poblíž fotbalového hřiště u Postoloprt nebude. Pokud by nevyrostla přeložka silnice II/255 podél dálnice až ke zmíněné křižovatce u Března, auta by neměla jinou možnost, než jet přes Postoloprty. Ačkoliv to v současné době spíš vypadá na útlum energetiky v Počeradech, uhelná elektrárna brzy skončí a plynová elektřinu nevyrábí, do budoucna, vzhledem k blízkosti velké rozvodny Výškov a napojení na síť velmi vysokého napětí, nelze další rozvoj lokality vyloučit.

Navíc by bez přeložky byla stavba vlastní dálnice dost komplikovaná. Počítá se totiž, že vznikne nejprve přeložka, převede se na ni doprava z tahu Praha – Chomutov a pak v trase nynější silnice I/7 vyroste nová čtyřproudová komunikace.

Podle současných harmonogramů chtělo ŘSD letos získat územní rozhodnutí, příští rok stavební povolení a vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Pětikilometrový úsek D7 u Postoloprt se měl začít stavět v roce 2026, s uvedením do provozu se počítalo v roce 2029. Územní řízení k dálnici Praha – Chomutov u Postoloprt ale na jaře Krajský úřad Ústeckého kraje kvůli posouzení doprovodné silnice dle zákona o vlivu životního prostředí přerušil. „ŘSD vynaloží maximální úsilí, aby potenciální zdržení s ohledem na přerušené územní řízení minimalizovalo souběhem činností v navazujících fázích investiční přípravy. ŘSD plánuje v letošním roce podniknout kroky vedoucí k zahájení potřebných průzkumů pro poslední stupeň projektové dokumentace, majetkoprávnímu vypořádání stavby a připravit výběrové řízení na zadávací dokumentaci stavby,“ sdělila tehdy Kamila Zahálková z týmu komunikace ŘSD.

„Předání staveniště vybranému zhotoviteli ŘSD stále cílí na rok 2026 tak, aby byla stavba do konce roku 2029 zrealizována,“ dodala.

Zda se uvedené termíny podaří dodržet, se ukáže v nejbližších měsících a letech. „Část D7 u Postoloprt je určitě nejsložitější úsek na celé dálnici. Paleta problémů, se kterými se tam v přípravě potýkáme, je pestrá,“ řekl před časem ředitel chomutovské správy ŘSD Petr Vacek. Kvůli stavbě dálnice u Postoloprt posunulo město fotbalové hřiště, projektanti řeší založení přemostění dálnice s dvojicí železničních tratí v geologicky složitých podmínkách.

Z více než osmdesáti kilometrů dálnice D7 zbývá dostavět vyjma Postoloprt tři úseky mezi Slaným a Panenským Týncem na hranici Středočeského a Ústeckého kraje. V současné době probíhají výběrová řízení na zhotovitele, se zahájením všech tří staveb se počítá ještě letos. Se zprovozněním v letech 2026 a 2027. Dálnice u Postoloprt tak bude minimálně dva roky posledním nedostavěným úsekem na celé trase.

U Postoloprt povede dálnice D7 v trase obchvatu postaveného v letech 1981 až 1990. Rozšíří se o dva další pruhy směrem od města. Kvůli tomu se posunulo fotbalové hřiště, vyrostlo u něj nové zázemí včetně tribuny, to staré se zbourá. U Postoloprt zmizí křižovatky, zůstanou jen mimoúrovňové u Března a už hotová Postoloprty západ. Přímo na dálnici má být osm mostů, další dva nad dálnicí a tři na ostatních komunikacích.

Postaví se také dva železniční mosty, cestu pro pěší mezi městem a hřištěm zajistí podchod pod D7. V rámci stavby dálnice u Postoloprt, předpokládaná cena je 3,3 miliardy korun bez DPH, vyroste také pět protihlukových stěn s celkovou délkou 1060 metrů.

