Zemětřesení, požáry. Hasič z Lounska projel půlku světa, viděl velká utrpení

/FOTO/ Alžírsko, Pákistán, Nepál, Libanon, Turecko a naposledy Řecko. To je stručný výčet různými katastrofami postižených zemí, kde díky své práci nechyběl Jiří Kubeš. Téměř 26 let je profesionálním hasičem, do zahraničí jezdí pomáhat při přírodních a dalších pohromách. Viděl nesčetná lidská utrpení, země zpustošené zemětřeseními i ty, které sžíraly rozsáhlé požáry. Jako zástupce České republiky vozí humanitární pomoc nebo je členem záchranného týmu. A také díky různým cvičením a kurzům projel prakticky celou Evropu, Asii a Karibik.

Jiří Kubeš je téměř 26 let profesionálním hasičem. Jezdí do zahraničí pomáhat při přírodních a dalších pohromách a na různá cvičení a kurzy. | Foto: se svolením Jiřího Kubeše

„Mám opravdu pestrý život, ta práce mě baví,“ říká Jiří Kubeš. Narodil se před 46 lety v Žatci, kde chodil na střední zemědělskou školu. Jeho život je ale spjat s nedalekými Postoloprty. I když poslední dobou žije v Praze, za rodinou se tam rád vrací. V hlavním městě pracuje od roku 1998 na centrální hasičské stanici, patří k jejím služebně nejstarším členům. Má za sebou zásahy při velkých požárech Průmyslového paláce, tržnice Sapa, byl u spadlého vánočního stromu na Staroměstském náměstí, pracoval ve štábu hašení při rozsáhlých lesních požárech u Hřenska. Hodně času tráví ale v zahraničních misích. Poprvé jel v roce 2000 do Makedonie. „Tehdy jsem tam vezl pomoc místním hasičům. Dvě auta a vybavení,“ vzpomíná Jiří Kubeš. S humanitární pomocí vyrazil z Česka do zahraničí ještě několikrát, loni pracoval čtrnáct dní na ukrajinsko – slovenské hranici ve štábu, který koordinoval příliv válečných uprchlíků. V záchranářských misích začal působit od roku 2002. Pamatuje ničivá zemětřesení v Alžírsku, Pákistánu, Nepálu nebo naposledy letos v únoru v Turecku. Většinou jako styčný důstojník českého týmu. „Úkolů z toho vyplývajících je vždy celá řada. Od získávání informací o dané zemi a pohromě, která ji postihla, zařizování dokumentů pro cestu, materiální zabezpečení týmu, až po zajištění spojení s Českou republikou,“ popisuje. VIDEO: Dálnice D7 u Loun je hotová, řidičům začal sloužit rozšířený obchvat V některých zemích zažil politické nepokoje a situace, na které nevzpomíná příliš rád. „Každá mise je jiná, každé prostředí je jiné, kulturní rozdíly jsou velké. Na misi děláme ale vše pro to, abychom se nedostali do nějakého nebezpečí,“ vysvětluje. „Podstatné je, aby se nikomu z týmu nic nestalo,“ dodává. Z Česka vyslaný tým se skládá podle toho, o jaký typ mise jde. Může být specializovaný například na pomoc při povodních, při zemětřeseních a následnou záchranu osob ze zřícených budov nebo likvidaci rozsáhlých požárů. OBRAZEM: Žatec a okolí jsou v UNESCO. Co tam přesně patří? Právě ty byly důvodem, proč letos v červenci vyrazil na řecký ostrov Rhodos, který decimovaly mohutné lesní požáry. „Mým úkolem tam bylo pomoci s repatriací českých občanů z ostrova a připravit podmínky pro případné nasazení českých hasičů,“ přibližuje. K tomu došlo na přelomu srpna a září na jiném místě Řecka – při rozsáhlých požárech na severovýchodě země. Při likvidaci ohně se vystřídalo na 170 českých hasičů. Jiří Kubeš byl v pozici styčného důstojníka jedním z nich. Pokud nepřijde nějaká pohroma, další zahraniční cesta by ho měla zavést v polovině října do Arménie. Do země, která má stále v paměti ničivé zemětřesení z roku 1988. „Bude tam velké cvičení záchranných složek, zúčastním se ho jako pozorovatel,“ přibližuje. Otázkou ale je, zda nepřijde změna s aktuální eskalací napětí v regionu. Ázerbájdžán tento týden oznámil zahájení vojenské operace v Náhorním Karabachu, který z většiny obývají Arméni.

