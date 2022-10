„Chceme pokračovat ve velkém investování. V předešlých letech šlo do investic kolem padesáti milionů korun ročně, letos to bude 113 milionů. Máme provozní rozpočet přibližně 70 milionů. V rámci republiky není moc měst, které by v poměru k němu tolik investovala jako my,“ řekl Zdeněk Pištora.

Postoloprty nedávno koupily rozsáhlý zámek v centru, hlavní motivací byla jeho záchrana. Ta nebude levná. „V nastávajícím čtyřletém volebním období bychom chtěli provést rekonstrukci střechy. Cena se odhaduje na přibližně sto milionů korun,“ přiblížil starosta.

Přibližně stejně vysokou sumu si vyžádá kompletní rekonstrukce centrálního náměstí. Spustit by se měla v příštím roce, práce mají trvat dva roky. „V listopadu by mělo ministerstvo pro místní rozvoj vypsat příslušný dotační titul. Pokud bychom s naší žádostí neuspěli, stejně se do rekonstrukce náměstí pustíme, využijeme úvěr, který máme připravený. Zatím jsme z něj peníze nečerpali,“ nastínil Pištora.

Energie nejsou zajištěné

Třetí velkou investicí bude podle něj příprava pozemků pro výstavbu 13 rodinných domů v lokalitě Větrná za ulicí 28. října. „Až parcely připravíme, nabídneme je k prodeji,“ řekl starosta.

Podle něj by město nemělo ztratit vysoké tempo investic ani kvůli nárůstu cen energií. „Patříme k městům, které dosud nemají nakoupené dodávky elektřiny a plynu na příští rok. Čekáme na ustanovení státního obchodníka s energiemi. Je jasné, že si za ně připlatíme. U elektřiny to bude téměř pětinásobně, daleko vyšší cenu zaplatíme i za plyn,“ vysvětlil Pištora.

Jak se to promítne do ekonomiky města, se podle něj teprve uvidí. Složitou záležitostí to bude prý hlavně u městské plavecké haly a domácností v bytech, které jsou vytápěné plynem. V Postoloprtech kvůli zdražení elektřiny zrychlily postupný proces výměny lamp veřejného osvětlení za úspornější LED svítidla. V nejbližších šesti měsících takto nahradí šest set výbojek, z toho v devadesáti případech se plánuje i výměna stožárů. Vyjde to na zhruba dva miliony korun, návratnost by měla být celkem rychlá, modernější svítidla uspoří přes polovinu elektřiny.