/FOTO, VIDEO/ Vyjde na více než sto milionů korun. Bude vypadat hodně jinak, než dosud. Velká proměna postoloprtského náměstí pokračuje, dělníci aktuálně pracují v hodní polovině centra města.

Proměna postoloprtského náměstí pokračuje. | Video: Deník/Hynek Dlouhý

V plánu je renovace silnic i chodníků, rekonstrukce plochy náměstí, kde má být také parkoviště. Nové bude osvětlení, další mobiliář, novinkou budou také kašny. Revitalizovat se má také zeleň. Nové mají být také autobusové zastávky a toalety.

Dominantou stavby je grafický prvek v podobě reliéfu povrchu na hlavní ploše Mírového náměstí, objeví se tam nové dláždění vycházející z obrazu v Dalimilově kronice o setkání Oldřicha a Boženy. Autoři proměny náměstí vyšli z obrazu a textu obsažených v takzvaném pařížském zlomku Dalimilovy kroniky.

„Bude to obrovská změna pro Postoloprty na mnoho generací. Věřím, že se ukáže, že bude pro naše město přínosem,“ řekl už dříve postoloprtský starosta Zdeněk Pištora. Proměna centra Postoloprt vyjde na 108 milionů korun včetně DPH, práce by měly trvat do konce příštího roku.

