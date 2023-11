/FOTO, VIDEO/ Rekonstrukce Mírového náměstí v Postoloprtech vyjde na 108 milionů korun včetně DPH. S takovou nabídkou uspěla ve výběrovém řízení společnost Gardenline z Litoměřic. Postoloprtští radní v minulých dnech schválili uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem, dva roky trvající práce by se měly rozeběhnout v plném rozsahu na začátku stavební sezony počátkem příštího roku.

V Postoloprtech plánují rekonstrukcí centrálního náměstí. | Video: Deník/Petr Kinšt

„Bude to obrovská změna pro Postoloprty na mnoho generací. Věřím, že se ukáže, že bude pro naše město přínosem,“ řekl už dřív postoloprtský starosta Zdeněk Pištora.

V plánu je rekonstrukce vozovek, chodníků, plochy náměstí, která slouží jako parkoviště, osvětlení, kašny a dalšího mobiliáře. Chystá se revitalizace zeleně na náměstí s přesahem do Husovy ulice. Počítá se také s rekonstrukcí autobusových zastávek a novostavbou veřejných záchodků.

Dominantou stavby je grafický prvek v podobě reliéfu povrchu na hlavní ploše Mírového náměstí, objeví se tam nové dláždění vycházející z obrazu v Dalimilově kronice o setkání Oldřicha a Boženy. Autoři proměny náměstí vyšli z obrazu a textu obsažených v takzvaném pařížském zlomku Dalimilovy kroniky. Tento kronikář, který jako jeden z mála psal ve své době česky, se zmiňuje o setkání knížete Oldřicha s pradlenou Boženou v nějaké obci, když „kdesi u Postoloprt lovil“. Jméno Postoloprty je v textu vzácné kroniky výslovně uvedeno.

Česko zazpívá koledy s Deníkem, buďte u toho. Na náměstí, na návsi, nebo i doma

„Podle našeho názoru se jedná o nejdůležitější součást místních dějin a právě tento příběh by tedy měl být vepsán do plochy nového postoloprtského náměstí,“ uvedla před časem Šárka Malá z architektonické kanceláře, která pro město zpracovala studii proměny centrálního prostoru. V kronikách a pak i dalších dílech je setkání Oldřicha, českého knížete z první poloviny 11. století z dynastie Přemyslovců, s „ženou z lidu“ Boženou popsáno mnohokrát. Došlo k němu pravděpodobně krátce po roce 1000, událost je situována na Lounsko do Peruce, ale i do Opočna kousek od Postoloprt. Ze svazku Oldřicha a Boženy vzešel syn, kníže Břetislav I.

Na rekonstrukci náměstí chtějí Postoloprty využít úvěr, město má schválený rámec ve výši 200 milionů korun. Proměna náměstí je největší investicí v historii Postoloprt. Ještě nákladnější bude rekonstrukce zámku, který stojí kousek od něj. Město ho nedávno koupilo, jeho obnovu plánuje v příštích letech. Jako první má přijít na řadu rekonstrukce střechy.

Mohlo by vás zajímat: Zvažoval, zda jít bojovat. Zůstal s rodinou a napsal ceněnou knihu o Ukrajině

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín