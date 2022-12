„Bude to obrovská změna pro Postoloprty na mnoho generací. Věřím, že se ukáže, že bude pro naše město přínosem,“ řekl postoloprtský starosta Zdeněk Pištora. Město má stavební povolení, čeká na vypsání příslušného dotačního titulu. „Nyní je termín vypsání únor příštího roku. Jakmile podáme žádost o dotaci, vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele. Vlastní práce bychom chtěli zahájit na podzim,“ popsal starosta. Proměna centra města je rozdělená na dvě etapy. Jedna se týká vlastního náměstí, druhá přilehlé Husovy ulice a autobusového nádraží. V jakém pořadí se budou dělat, zatím rozhodnuté není.

Podle projektu by se náklady měly vyšplhat na 110 milionů korun. V rozpočtu na příští rok, který budou příští týden schvalovat tamní zastupitelé, je na tuto investici připravená částka 30 milionů korun. Největší sumu plánuje město vydat v roce 2024, rekonstrukci chce provést, i když se nepodaří získat dotaci. „A když ano, budeme muset práce nejprve zaplatit ze svého a pak nám přijdou peníze. Rekonstrukce náměstí bude první naší investicí, na kterou využijeme úvěr,“ sdělil Pištora. Postoloprty mají schválený úvěrový rámec ve výši 200 milionů korun, zatím z něj nečerpaly.

Louny utratí příští rok rekordní peníze. Na investice je vyčleněno 80 milionů

Obyvatelé města obnovu centra vítají. „Myslím, že Postoloprty takovou proměnu potřebují. Sice to vyjde na hodně peněz, ale zase to je na desítky let,“ řekl obyvatel města Tomáš Krupský. „Až se to udělá a pokud se podaří zachránit zámek, centrum města hodně prokoukne,“ doplnil Tadeáš Richter.

Zchátralý rozsáhlý zámek, který město Postoloprty nedávno koupilo, stojí v těsném sousedství náměstí. Jeho nákladná rekonstrukce bude během na dlouhou trať, jako první přijde na řadu obnova střechy. V příštím roce se má začít zpracovávat projekt.

Ozdoby jako od babičky jdou na dračku. Jana Plecitá z Loun se teď nezastaví

Autoři proměny náměstí vyšli z obrazu a textu obsažených v tzv. pařížském zlomku Dalimilovy kroniky. Tento kronikář, který jako jeden z mála psal ve své době česky, se zmiňuje o setkání knížete Oldřicha s pradlenou Boženou v nějaké obci, když „kdesi u Postoloprt lovil“. Jméno Postoloprty je v textu vzácné kroniky výslovně uvedeno. „Podle našeho názoru se jedná o nejdůležitější součást místních dějin a právě tento příběh by tedy měl být vepsán do plochy nového postoloprtského náměstí,“ uvedla před časem Šárka Malá z architektonické kanceláře, která pro město zpracovala studii proměny centrálního prostoru.

V kronikách a pak i dalších dílech je setkání Oldřicha, českého knížete z první poloviny 11. století z dynastie Přemyslovců, s „ženou z lidu“ Boženou popsáno mnohokrát. Došlo k němu pravděpodobně krátce po roce 1000, událost je situována na Lounsko do Peruce, ale i do Opočna kousek od Postoloprt. Ze svazku Oldřicha a Boženy vzešel syn, kníže Břetislav I.