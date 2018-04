Postoloprty opraví školu za 20 milionů. Bude na laboratoř i nové počítače

Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti Lesní dělník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 100 kč, mzda max. 130 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Samota 601 Kryry, požadujeme : vyučení v oboru lesní dělník nebo minimálně 5 let praxe , průkaz k obsluze křovinořezu, motorové pily, ŘP sk. B a T. Výhodou osvědčení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I.stupně. Práce v okruhu 30 km od Kryr, kontakt: tel.: 777737548, e-mail: buresova@silhanek.cz. Pracoviště: Šilhánek a syn, a.s., Samota, č.p. 601, 439 81 Kryry. Informace: Marie Burešová, +420 777 737 548.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 30 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) řidičk sk. C - profesní průkaz. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Podbořany, Cyrila a Metoděje 266, řidičské oprávnění skupiny C + profesní průkaz, stravné ve formě náhrad - diety, kontakt: 773586009, toman.is@seznam.cz. Pracoviště: Toman-inženýrské sítě a.s., provozovna podbořany, Cyrila a Metoděje, č.p. 266, 441 01 Podbořany. Informace: Leo Peterka, +420 773 586 009.