Oba domy v centru města neměly pořádné využití dlouhé roky. „Postoloprty jdou příkladem, jak vybydlené domy nově využít a co oceňuji nejvíc, tak domy by měly dostat architektonicky hodnotné ztvárnění. Městu zcela správně záleží nejen na tom, aby byly domy s historickým charakterem dobře využitelné, ale i na tom, aby dobře vypadaly,“ sdělil Břetislav Sedláček, který pro město vypracoval architektonickou studii a projekt.

V Postoloprtech je nyní dům s pečovatelskou službou s patnácti byty ve Smetanově ulici. „Jeho stav neodpovídá současným trendům bydlení pro seniory. Jakmile budeme mít dva nové domy, přestěhujeme do nich seniory a nynější dům s pečovatelskou službou rovněž zrekonstruujeme,“ popsal už dřív starosta.

„Rekonstrukce obou domů vyjde na 49 milionů korun, hradíme to jen z městského rozpočtu. Hotovo by mělo být v říjnu příštího roku,“ sdělil postoloprtský starosta Zdeněk Pištora.

