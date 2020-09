„Po více než třech letech, po desítkách žádostí a desítkách jednání na všech možných úrovních se podařilo téměř neuvěřitelné. Máme k dispozici celých 60 milionů, které jsou potřeba podle vypracované projektové dokumentace k výstavbě nového areálu fotbalového klubu v Postoloprtech,“ sdělil Pištora. „Současná legislativa neumožňuje požadovat po státu nahrazení areálu, který nám vezme. Pokud jsme chtěli zachovat naše největší sportoviště, museli jsme se postarat sami,“ dodal starosta.

Do vyjednávání o penězích pro Postoloprty se zapojil také poslanec za okres Louny Pavel Růžička, který z Postoloprt pochází. „Stála za tím řada jednání na ministerstvech i jinde,“ potvrdil.

Stát kvůli legislativě nemohl podle starosty poslat peníze městu přímo, a tak jdou přes Ústecký kraj, jenž se stane poskytovatelem dotace. O jejím uvolnění rozhodli krajští zastupitelé.

Fotbalové hřiště v Postoloprtech se posune asi o třicet metrů od současné silnice Praha – Chomutov směrem do nynější lesnaté stráně. Postaví se nové zázemí pro fotbalisty včetně tribuny pro diváky. „Máme stavební povolení a hotovou dokumentaci k výběrovému řízení na firmu, která práce provede. Na nejbližší radě města schválíme jeho vypsání, a pokud bude vše bez komplikací, stavět se začne ještě letos,“ nastínil Pištora.

„Chceme, aby se částka 60 milionů korun nepřekročila,“ dodal Zdeněk Pištora.

Pokud přijdou nabídky s vyššími sumami, výběrové řízení město zruší a vypíše znovu. „Šedesát milionů korun se může zdát hodně, ale v porovnání třeba s fotbalovým hřištěm v Lounech, kde se za třicet milionů korun jen zrekonstruovala tribuna, zase o tak vysokou sumu nejde. Kvůli komplikovanému geologickému podloží se v našem případě hodně peněz vynaloží na založení staveb,“ dodal s tím, že nový fotbalový areál by měl být hotový nejpozději do konce roku 2022.

Současné budovy u hřiště zůstanou stát. Až bude Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) novou čtyřproudovou komunikaci u Postoloprt stavět, vykoupí je a zdemoluje. Pětikilometrový úsek dálnice D7 by se měl u Postoloprt stavět podle současných plánů v letech 2025 až 2027.

V rámci dálnice D7 jde o nejdražší a nejkomplikovanější úsek, stavět se bude jako poslední. Úsek nemá územní rozhodnutí, s jeho vydáním ŘSD počítá v příštím roce. Musí se ale vyřešit problematika záplavového území Ohře, aby nová dálnice v případě povodně nevytvořila bariéru, kvůli které by voda nemohla odtékat. „Řešíme dopady stoleté vody na řece. Oproti původnímu řešení musíme zvednout dálniční most, což přípravu pozdrželo. Technické řešení máme, nyní ho zapracováváme do dokumentace,“ informoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl s tím, že je snaha přípravu stavby dálnice u Postoloprt co nejvíce urychlit.