Jiřina Barukčičová v pohostinství v Postoloprtech podniká od začátku devadesátých let 20. století. Nejprve v Modré hvězdě, daleko delší dobu v Koruně. „Za těch třicet let je teď nejhorší doba. Ani za covidu tak špatně nebylo. Bez úspor by řízek stál přes dvě stovky,“ řekla.

Zmíněné řízky jsou v jídelním lístku v Koruně každý pátek. Nabízejí je takto pravidelně šest let. „Na myšlenku připravovat každý pátek řízky nás přivedlo, že byl o ně vždy zájem. Tím jsme měli jistotu, že je prodáme, že nám žádné jídlo nezbude na víkend, kdy sice máme otevřeno, ale nevaříme,“ vysvětlila.

Boršč, kyselo, sekyrková. V Lounech se soutěžilo o nejlepší polévku

V nabídce je vepřový a kuřecí řízek se salátem nebo bramborovou kaší. „Ze začátku byl větší zájem o vepřový, teď se to přehouplo na stranu kuřecích. Je zajímavé, že kuřecí chtějí spíš chlapi, naopak ženy si objednávají většinou vepřový řízek,“ popsala Jiřina Barukčičová.

Před šesti lety stál řízek s přílohou 90 korun, teď za něj dá zákazník o 50 korun víc. „Nejvíc jsme museli zvýšit cenu jídel v průběhu posledních tří měsíců, u řízků to bylo ze 115 na 140 korun. Největší problém v ceně není ani tak maso, ale olej, vajíčka, mouka, strouhanka. Vše skokově zdražilo. Třeba olej, který stál 25 korun za litr, jsme kupovali i za více než osmdesát korun,“ vysvětlila.

Šetří, kde se dá

Restaurace nakupuje suroviny ve velkoskladech. Oproti minulým rokům její majitelka pravidelně pečlivě zkoumá aktuální nabídku, aby ušetřila, vyhledává akční zboží z letáků.

Vysoké vstupní náklady a naopak nemožnost donekonečna zdražovat nabízená jídla ji přinutily šetřit i na personálu restaurace. „Dřív jsem měla kuchaře a tři, čtyři pomocné síly. Teď vařím sama, nemůžu si kuchaře dovolit. Ráno jdu do kuchyně, navařím, pak se vysprchuji a v deset hodin jdu obsluhovat do restaurace. V tu dobu přicházejí dvě zaměstnankyně, které pracují v kuchyni, vydávají jídlo, které roznáším. Ušetřím tak mzdu kuchaře, jedné pomocné síly a servírky,“ popsala. „V restauraci mi pomáhá synovo přítelkyně, které bych chtěla tímto poděkovat,“ dodala.

Cesta se mění. Stavba cyklostezky ze Žatce na Nechranice je v plném proudu

Z důvodu úspor má restaurace od 14 do 17 hodin zavřeno. Po obědech zavírá, opět se otevře večer. O víkendech otvírá v 17 hodin. Šetří se tím energie, hlavně za teplo. Dům se vytápí plynem, restaurace krbem na dřevo. „Kdybych k těmto úsporám nepřistoupila, řízek by u nás stál přes dvě stě korun. Za takovou cenu by sem na oběd přišel jen málokdo,“ je si Jiřina Barukčičová vědoma. „Mám výhodu, že jako majitelka nikomu neplatím nájem, to bych si nedokázala vůbec představit,“ dodala.

Tuzemské restaurace zažívají těžké časy. Lidé v zimě obecně chodí do hospod méně, teď navíc kvůli nejasné budoucnosti peníze šetří, po všeobecném zdražení mnohým na hospody nezbývá. „Leden a únor je hodně špatný, chodí tak čtvrtina lidí, než tomu bylo dřív. I o covid to bylo lepší, prodávali jsme přes okýnko, rozváželi jídla, byl o ně větší zájem,“ popsala.

Nejhorší na dálnici D6 je výkup pozemků. Hotová bude snad v roce 2027

Cestu, jak se dostat z tíživé situace ven, Jiřina Barukčičová podle svých slov nevidí. „Budu doufat, že se to zlepší,“ řekla. Pro své zákazníky chce ale šťavnaté řízky, ale i chutné guláše, steaky, plněné knedlíky a další jídla připravovat dál.