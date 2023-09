/FOTO/ Pátrání bylo úspěšné. Alespoň napůl. Oblíbená socha obnažené dívky Zuzana, která dlouhá léta stála v postoloprtské zámecké zahradě a která nedávno zmizela, se našla. Jenže… Podle informací Deníku rozřezaná na několik částí ve sběrně. Její vystavení je tak aktuálně nemožné. Vrátí se někdy socha opět do areálu zámku? Vedení města by velmi rádo, otázkou ale zůstává, zda dílo vůbec půjde zrestaurovat či znovu odlít a jaké budou náklady. Radnice se poradí s odborníkem. Policie má i podezřelého z krádeže.

„Našla se. Aktuálně věc řeší policie,“ potvrdila znovunalezení Zuzany tajemnice postoloprtské radnice Jana Fišerová.

Socha byla ukradena z piedestalu v zámecké zahradě v minulých dnech. Kdy přesně, není jasné. Někteří lidé si sice všimli, že umělecké dílo není na svém místě, mysleli si ale prý, že socha byla odvezena k restaurování a renovaci, proto nikdo neoznámil, že chybí. Na zmizení se přišlo o víkendu.

Hned se rozjelo velké pátrání po oblíbeném aktu. Vyšetřovala policie, pátralo se na sociálních sítích, město dokonce vypsalo finanční odměnu za informace vedoucí k jejímu nalezení.

Nakonec se socha rychle objevila. Kriminalisté mají už také podezřelého z krádeže. „V souvislosti s krádeží sochy v Postoloprtech prověřujeme jednu osobu. Můžeme potvrdit, že odcizenou sochu policisté zajistili,“ uvedl policejní mluvčí Václav Krieger.

Policie zatím v případu nikoho neobvinila, šetření pokračuje. Vzhledem k počátku vyšetřování prozatím nechce sdělovat další informace.

Podle informací Deníku měla být ale socha nalezena v jedné z mosteckých sběren. Bohužel ale rozřezaná na několik částí.

A tak je rychlé navrácení oblíbené sochy do zámecké zahrady aktuálně nemožné. A je zatím otázkou, jestli se vůbec Zuzana někdy do areálu vrátí. „Prozatím nevíme. Když to ale bude jen trochu možné, budeme chtít sochu znovu vystavit,“ informovala Jana Fišerová.

Jaký je stav díla se nyní neví, čeká se na předání sochy. „Měly by snad být k dispozici všechny části sochy. Prozatím ale nevíme, v jakém je to stavu. Počkáme, až nám ji předá policie a zjistíme poškození. Máme domluveného odborníka, který vše zhodnotí. Řekne, jestli to půjde zrestaurovat nebo jestli by to šlo znovu odlít, poradí další postup. Uvidíme ale opravdu až podle stavu, vůbec zatím nevíme. Uvidíme také, jaké budou případné náklady. Budeme to vše konzultovat s odborníkem, ale věříme, že to snad půjde,“ doufá Fišerová.

Socha stála v zámecké zahradě řadu let. Má symbolizovat zasněnou a zamyšlenou dívku. Jejím autorem je akademický sochař Milan Benda a vznikla v roce 1985. Lidé z Postoloprt ji přezdívají Zuzana. Podle zástupců města by měla zřejmě vážit vyšší desítky kilogramů.

Lidé v Postoloprtech vítají odhalení zloděje a nalezení sochy. V diskuzích na sociálních sítích také vyjadřují často přání, aby se do zámeckého areálu vrátila.

Odcizení lidé ve městě odsoudili. Někteří v diskuzích volají po rozšíření kamerového systému či zvětšení městské policie. „Neuvěřitelné, co se děje. Jak může někdo ukradnout sochu? Neuvěřitelné, jak jsou drzí. To přece není tak jednoduché, tu nevezmete do tašky,“ řekl Jiří Matoušek. „Nechápu. Ukradnou už opravdu všechno. Je to hrozné. Přála bych si, aby se bezpečí a tyhle věci v Postoloprtech zlepšily,“ doufá také Martina Poláková.