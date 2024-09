Na druhou stranu není vývoz žumpy levnou záležitostí a kolikrát tento způsob nakládání s odpadními vodami vyjde lidi na vesnici dráž než tam, kde mají kanalizaci a platí stočné. Město Postoloprty začalo problém řešit.

Pan František, celé jméno ani kde bydlí, nechtěl uvést, se netají tím, že žumpu u domu nevyváží. Nedělal to prý nikdy. „Když jsem slyšel, kolik to stojí peněz, jsem důchodce, to po mně nemůže nikdo chtít,“ řekl. Riskuje ale od úřadu finanční postih.

Cena za vývoz se pohybuje v řádech několika tisíc korun v závislosti na objemu žumpy. A pak záleží, jak rychle ji domácnost zase zaplní. Tam, kde žije v domě víc lidí, je to pochopitelně rychleji a žumpu je třeba vyvážet víckrát do roka. V Ústeckém kraji stanovila Severočeská vodárenská společnost pro letošní rok stočné 65 korun za metr krychlový, vývoz žumpy o objemu několika metrů krychlových vyjde mnohdy podstatně dráž.