Probíhat bude na cvičišti Kynologického klubu Ataner v ulici Na samotě od 9 do 15 hodin. Prezentace je od 8 do 9 hodin. Kolem poledne uvidí návštěvníci také ukázky výcviku psů, připraveny jsou soutěže pro psy velké i malé, poslušné i začátečníky.

Milovníci psů by si měli v kalendáři zaškrtnout datum sobota 25. září. V Postoloprtech se totiž chystá voříškiáda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.