Postoloprty zjišťují, jestli by měli lidé zájem o kompostování

Postoloprty Anketu, která má zjistit, jaký zájem by měli lidé o kompostování bioodpadu, vyhlásila postoloprtská radnice.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Město chce požádat o dotaci na řešení nakládání s komunálním odpadem a zpracování bioodpadu je její součástí. Pokud by lidé projevili dostatečný zájem, radnice o dotaci požádá. Město by pak za ni nakoupilo zahradní kompostéry a zájemcům by je poskytlo zdarma.

Anketa běží do 20. června.