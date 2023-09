Postoloprty hledají Zuzanu, nabízejí odměnu. Sochu ukradli ze zámecké zahrady

/FOTO/ Socha obnažené dívky stála řadu let v postoloprtské zámecké zahradě. Oblíbený akt, kterému místní přezdívají Zuzana, ale nyní zmizel. Sochu odcizil zatím neznámý pachatel, přišlo se na to během víkendu, již po ní pátrá i policie. Radnice také vypsala finanční odměnu za informace, které by vedly ke znovunalezení a navrácení Zuzany.

Z postoloprtské zámecké zahrady zmizela socha, které místní říkají Zuzana. | Foto: se svolením MÚ Postoloprty