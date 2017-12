V Postoloprtech přestaví starou městskou spořitelnu

Postoloprty - Do přízemí se nastěhuje Česká pošta a nahoře vzniknou čtyři byty.

Historický snímek staré městské spořitelny v Postoloprtech (budova vlevo).Foto: Zdroj: Městský úřad Postoloprty

Historická budova v centru Postoloprt, která dlouhé roky chátrala, bude přestavěna. Městu a veřejnosti pak bude sloužit dvěma způsoby: do přízemí se nastěhuje Česká pošta a nahoře v prvním patře vzniknou čtyři městské byty.

Jde o budovu staré městské spořitelny pocházející z konce 19. století. Stojí na okraji Mírového náměstí v Postoloprtech při odbočce na výjezd směrem na Březno. Historicky cenný dům v posledních letech chátral, občas ho dál poškozovali vandalové. Letos město budovu koupilo do svého majetku a rozhodlo, že se pustí do její opravy. Náklady se nyní odhadují na cenu kolem deseti milionů korun.

Projekt je ušit na míru pro Českou poštu

"V první fázi, která začne teď v nejbližších dnech, bude komplet přestavěno celé přízemí budovy. Projekt je vypracován tak, aby vyhovoval potřebám České pošty. Je udělaný pro poštu na míru a podle jejích požadavků. Právě pošta by se totiž měla v příštím roce do staré spořitelny nastěhovat a poskytovat tam své služby pro veřejnost," uvedl Zdeněk Pištora, starosta Postoloprt. Smlouva mezi městem a poštou ještě není definitivně podepsána, ale obě strany jsou podle něj předběžně dohodnuty, pošta měla o tento objekt velký zájem. Nyní její úřadovna sídlí asi o sto metrů dál u téže ulice směrem na Březno, ale tyto prostory jsou dost stísněné. Zajímavostí je, že ve staré spořitelně už pošta v minulosti určitý čas působila, bylo to přibližně v 60. letech minulého století.

Na začátku nového roku začne město hledat projektanta pro budoucí přestavbu horního patra staré spořitelny. "Chceme tam vytvořit čtyři byty. Zůstanou v majetku města, budou to byty nadstandardní kategorie. Radnice je pak bude pronajímat - takové jsou současné představy," upřesnil Zdeněk Pištora. Náklady na vybudování bytů se odhadují na sedm milionů korun a náklady na přestavbu přízemí pro potřeby České pošty mají činit zhruba 2,3 milionu korun.

Dům byl otevřen v roce 1878

Stará městská spořitelna byla poprvé otevřena v roce 1878 a ve své době měla velký význam pro rozvoj ekonomiky tehdejších Postoloprt. Významně podporovala tamní živnostníky. Na počátku dvacátých let 20. století byla přestavěna a rozšířena. Nacházely se v ní i jiné instituce a tehdy to byla reprezentativní budova města. Později, v dobách budování socialismu, se však postupně vyprázdnila a začala chátrat.