Postoloprty - Město Postoloprty chce koupit ubytovnu Meta. Bojí se, že by tam spekulant mohl nastěhovat problémové nájemníky. Město vyhrálo soutěž, nabídlo sedm milionů, další peníze budou stát úpravy. Definitivně o koupi rozhodnou zastupitelé.

Ubytovna Meta v Postoloprtech | Foto: Hynek Dlouhý

Už několik měsíců je v Postoloprtech žhavým tématem číslo jedna, zda koupit či nekoupit za městské peníze ubytovnu Meta. Nabídka města nakonec ve veřejné soutěži zvítězila, postoloprtští zastupitelé teď ale musí ještě rozhodnout a schválit, zda budovu s 63 byty, kde dříve bydleli dělníci ČEZ, ale nyní už je využívaná jen minimálně, opravdu chtějí.

„Byli jsme vyrozuměni, že naše nabídka uspěla. Za ubytovnu jsme nabídli bezmála sedm milionů korun. Nyní se budou dolaďovat smlouvy," uvedl Zdeněk Pištora, starosta Postoloprt. Jméno kupujícího sice zatím ČEZ oficiálně nesdělil, může tak totiž udělat až po uzavření všech jednání a náležitostí. Mluvčí společnosti ale potvrdil, že vítězný zájemce byl již osloven a čeká se na definitivní stvrzení.

Nákup objektu má své odpůrce

„Smlouvu a potvrzení, že budovu chceme koupit, budeme v zastupitelstvu probírat a doufám i schvalovat ve druhé polovině června. Podle mého názoru je většina zastupitelů pro a budovu tak snad získáme," doufá Zdeněk Pištora.

Odpůrci ale tvrdí, že nákup je příliš drahý, že miliony by město mohlo využít jinak. Říkají, že peníze jsou potřebné jinde. Nelze podle nich každý problém řešit nákupy budov do městského majetku, v Postoloprtech totiž nedávno už jeden menší problémový dům za 2,4 milionu koupili. Odpůrci se ptají, co bude město s majetky dělat, a upozorňují, že bude nutné do nich v budoucnu investovat. Navíc ne každý kupec musí být spekulant, říkají kritici nákupu ubytovny. A proč budovu za sedm milionů, s dalšími vysokými výdaji v budoucnu, vůbec chtít? Radnice se bojí, že pro ČEZ už nepotřebnou ubytovnu s třiašedesáti byty by mohl získat spekulant, který by tam nastěhoval nepřizpůsobivé a vydělával by na štědrosti státu v této oblasti. A na radnici zbude řešení situace s problémovými nájemníky.

„Máme velkou obavu, že by ubytovnu koupil nějaký spekulant, jako se to děje jinde, a sestěhovával by tam nepřizpůsobivé a problémové lidi. A město by z toho mělo obrovské problémy. Proto jsme projevili zájem, navíc máme pro budovu využití," prozradil motivaci ke koupi nevyužívané ubytovny postoloprtský starosta. „Chceme zabránit vzniku dalšího problémového místa," dodal.

Radnice by chtěla na místě zřídit pečovatelský dům

Vedení města Postoloprt se proto rozhodlo usilovat o koupi ubytovny a zřídit tam v budoucnu nový pečovatelský dům a nabídnout lidem malé byty. „Naše představa je udělat z ubytovny pečovatelský dům, bydlení pro starší občany, malometrážní byty. Finanční náklady podle nás nebudou vysoké, ubytovna je v dobrém stavu a všechny prostory jsou na byty uzpůsobeny," představil plány místostarosta Postoloprt Václav Ibl. Současný pečovatelský dům už přestává vyhovovat.

Kolik bude úprava na pečovatelský dům a malé byty nakonec stát, to se ale zatím neví. Je pravda, že ubytovna je na bydlení uzpůsobena, částečně zrekonstruovaná, projekty se ale teprve budou zpracovávat.

Výběr kupujícího ubytovny Meta s kapacitou 200 lůžek se prováděl formou obálkové metody. Město sice původně chtělo jednat s dosavadním majitelem, firmou ČEZ, o přímém odkupu, té to ale neumožňoval zákon. Energetická společnost musí ze zákona prodávat nejvýhodnější nabídce, a tak proběhla soutěž. „Společnost ČEZ se musí chovat podle platné legislativy a rozhodovat o svém majetku s péčí řádného hospodáře. ČEZ nemůže poškodit své akcionáře a neprodat nemovitost nejvyšší nabídce. A to lze jen řízením, kde se mohou účastnit všichni zájemci. Při prodeji nemovitostí postupujeme maximálně transparentně a podle zákonů," uvedl za ČEZ mluvčí Ota Schnepp.

Ve veřejné soutěži bylo město dost znevýhodněno, muselo totiž nejdříve veřejně schválit svou nabídku, nakonec ale přesto zvítězilo. Počet uchazečů a jejich nabídky nejsou známé, ČEZ je neuveřejňuje.

Říkáte si, co takhle pro podobné případy udělat v zákoně výjimku? Když ČEZ je z velké části státu (má ale i celou řadu jiných velkých akcionářů, kteří by s levnějším prodejem nemuseli souhlasit pozn. red.). Jenže, kdo bude určovat že právě tento případ je ve veřejném zájmu a kdo bude vyřazovat „nechtěné" nabídky? A právě proto, aby se někdo s někým nemohl domluvit, tato podmínka v legislativě je.

Chybně nastavený systém

Stát sice nedávno udělal první krok k ukočírování tohoto „byznysu" a snížil někdy až nehorázné několikatisícové příspěvky za jeden pokoj, které v minulosti platil za sociální bydlení. Spekulantům, hlavně v případě velkých ubytoven s mnoha lůžky, jako je ta v Postoloprtech, se to ale i nadále vyplácí. „Systém, kdy stát platí plošně za sociální bydlení, umožňuje takový byznys, je špatný. Mělo by se to ještě výrazněji omezit," říká Zdeněk Pištora.

Podobný problém s ubytovnou, kam její majitel začal sestěhovávat problémové nájemníky, řešili před časem také v Podbořanech. Rychle se tam zvyšovala drobná kriminalita, radnice proto, pokud chtěla klid ve městě, musela koupit budovu do svého vlastnictví. V Podbořanech to ale bylo od soukromého vlastníka, s kterým se dohodla, odkup komplexu budov ji stál dvacet milionů. „Koupí jsme zabránili vzniku sociálně vyloučené lokality, která by město trápila hodně dlouho. Získali jsme zpět kontrolu nad lokalitou, kde extrémně rostla kriminalita a byly další problémy, už tam neumístíme, což nechceme," zdůvodnil tehdy nákup podbořanský starosta Radek Reindl.

Cena za vyřešení problému byla hodně vysoká, radnice, pokud ale chtěla zabránit dalšímu nárůstu napětí, neměla na výběr, nabídka zněla „ber nebo nech být". V současné době v Podbořanech zpracovávají projekty na přestavbu dřívější ubytovny na byty.