Žatec – Venkovní kluziště v Žatci je opět v provozu. Velmi rychle se podařilo v Žatci odstranit technické problémy s chladícím zařízením u kluziště před žateckou radnicí, zájemci tam tak opět mohou chodit bruslit.

Kluziště před radnicí v Žatci. | Foto: Deník / Petr Kinšt

Ledová plocha na náměstí Svobody byla nakonec uzavřena jen několik hodin. Kluziště je přístupné zdarma od pondělí do pátku od 7 do 21.30 hodin, o víkendech pak od 7 do 22 hodin. Ve večerních hodinách je možné si zahrát hokej.

K dispozici jsou také dva dřevěné stánky, jeden slouží jako převlékárna, ve druhém je občerstvení.