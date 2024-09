Hynek Dlouhý dnes 13:00

Lidé postižení povodněmi na různých místech republiky volají o pomoc. Mimo jiné potřebují jídlo a pitnou vodu. Chcete z našeho regionu pomoci? Můžete prostřednictvím potravinových bank, které zajistí převoz nashromážděné pomoci do míst, kde velká voda potrápila nejvíce. Pomáhají také záchranářům, hasičům, policistům a dobrovolníkům. Dostupné jsou z regionu dvě pobočky potravinové banky - z Lounska je nejblíže do Litoměřic, ze Žatecka a Podbořanska do Velké Černoci.