Sedm set, jeden, dva, tři tisíce? Kolik zemřelo začátkem června 1945 v Postoloprtech lidí, se zřejmě nikdy nedovíme. Největší poválečný masakr Němců v tehdejším Československu dnes připomíná dřevěný kříž v lese směrem na Levonice a pamětní deska na zdi v zadní části městského hřbitova. Je to dostačující připomenutí těchto hrůz? A nemělo by „něco“ připomínat také místní internační tábor a židovské oběti, které mají na svědomí Němci? Otázky, které zaznívají i 77 let od událostí.

Postoloprtský masakr Němců v červnu 1945 připomíná v někdejší levonické bažantnici dřevěný kříž s kovovou deskou a nápisem. | Foto: Deník/Petr Kinšt

Před 12 lety došlo k odhalení pamětní desky na zdi postoloprtského hřbitova. Některým se text „Všem nevinným obětem postoloprtských událostí května a června 1945“ už tehdy zdál dost neurčitý, vznikla proto protestní iniciativa. Díky ní se v lese směrem na Levonice vztyčil pár dní předtím dřevěný tesaný kříž. „A to v místě dvou hromadných hrobů v levonické bažantnici nalezených v roce 1947 parlamentní komisí. Kříž nese připomínkovou pamětní desku, jejíž text je určitější,“ uvedl iniciátor vztyčení kříže Petr Zemánek. Nedávno dorazil do Postoloprt s novou iniciativou. „Rozhodli jsme se umístit další připomínku obětí v místech válečného židovského tábora,“ sdělil Zemánek. Žádost o instalaci smaltované desky místní radnice neschválila. „Padlo rozhodnutí, že k instalaci desky zatím nepřistoupíme, zdálo se nám, že jsou některé tehdejší události špatně interpretovány. Objednali jsme si historické posouzení a pak se k žádosti vrátíme,“ objasnil postoloprtský starosta Zdeněk Pištora. Policie označila dva viníky vražd Němců v poválečných Postoloprtech Na zmíněném posouzení pracuje pro město historik Michal Pehr z Loun, který se zaměřuje na dějiny českých zemí 20. století. „Postoloprty jsou příkladem, kdy je třeba se na tehdejší události dívat komplexně. V místě byl za války zajatecký tábor a internační tábor pro židovské míšence, který měl souvislost se zvrácenou nacistickou politikou,“ vysvětlil. On sám si prý dovede představit, že by v Postoloprtech vzniklo i další pietní místo. „Je třeba si tehdejší události připomínat, o dějinách je zapotřebí mluvit. Je až s podivem, jak snadno zapomínáme,“ dodal. Postoloprty byly po skončení druhé světové války vybrány jako shromaždiště Němců ze Žatecka a okolí, a to jak zajatých vojáků wehrmachtu, tak sudetských Němců určených k odsunu. Začátkem června 1945 v místních kasárnách, které dnes už nestojí, soustředila československá armáda německé muže. Ženy, děti a staří lidé byli posláni do lágru v bažantnici u města. „Do bažantnice šlo asi 1 700 lidí. Kolik jich šlo do kasáren, nevím, ale bylo jich přes 500,“ uvedl před vyšetřovací komisí v roce 1947 postoloprtský policista Bohuslav Marek. Podle jeho svědectví bylo popraveno všech 500 mužů v kasárnách, nejméně stejný počet byl zastřelen prý v nedaleké levonické bažantnici. Devět hromadných hrobů Při exhumaci v září 1947 bylo odkryto celkem devět hromadných hrobů, ve kterých se podařilo identifikovat 763 zavražděných. Nejvíce mrtvých bylo nalezeno v levonické bažantnici, další lidé byli povražděni u školy, v kasárnách, u trati, na vinici a v pískovně. Po roce 1948 se o masakru 40 let mlčelo, pozornost se mu začala věnovat až v devadesátých letech. Kolik lidí ve skutečnosti začátkem června 1945 v Postoloprtech zemřelo, není jasné dodnes. Ve zprávě vyšetřovací komise z roku 1947 je počet obětí odhadován na 2 300 osob. Odhady historiků se pohybují mezi dvěma až třemi tisíci. Před 70 lety se v Postoloprtech odehrál poválečný masakr Vedoucí uvedené vyšetřovací komise z roku 1947, lidovecký poslanec Bohumír Bunža, byl později ve vykonstruovaném politickém procesu sám odsouzen v listopadu 1948 k trestu smrti. Bunža stihl v dubnu 1948 emigrovat. Zemřel v roce 1990, jeho jméno je uvedené na desce kříže v někdejší levonické bažantnici. Události v Postoloprtech jsou i v kontextu divokého odsunu německého obyvatelstva výjimečné počtem mrtvých. Proč zrovna v tomto severočeském městě byli soustředěni Němci z tak širokého okolí a proč tam byli zabíjeni, není úplně jasné. Podle některých teorií šlo o selhání několika jednotlivců, kteří vraždy iniciovali. Jiné zprávy hovoří o tom, že vyčistit oblast od Němců byl předem daný úkol některých jednotek československé armády.

