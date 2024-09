Co by znamenala stoletá voda na Ohři na Žatecku a Lounsku? V současné době jsou digitálně zpracované povodňové plány, které poměrně přesně ukazují, jak by vypadala. Každý se může podívat, zda by byl jeho dům, chata, pozemek, zahrada či pole pod vodou.

Zatímco pod Nechranicemi a v okolí Žatce by se voda do obydlených částí příliš nerozlila, v Postoloprtech, Lounech, mezi oběma městy a dál po proudu by byla situace daleko dramatičtější.

O tzv. stoleté vodě na Ohři pod Nechranicemi by se hovořilo v případě, že by v Lounech teklo řekou a jejím okolím 942 metrů krychlových vody za vteřinu. Při povodni v roce 2003 se Louny 3. ledna valilo 328 kubíků, v roce 2011 teklo 15. ledna 345 kubíků. Při největší povodni posledních let, 13. března 1981, záznamy hovoří o 568 metrech krychlových za vteřinu. Šlo o tzv. desetiletou povodeň.

Pokud by přišla ještě větší povodeň, tzv. stoletá voda, pod vodou by se ocitly rozsáhlé oblasti kolem Ohře na Žatecku a Lounsku. Jaké, ukazuje povodňový plán Ústeckého kraje. Informace naleznete zde.

Přímo pod Nechranicemi by se Ohře vylila z koryta do polí a luk, zatopila by některé chaty u Stroupče a pod Záhořím. V Libočanech by zaplavila bývalé fotbalové hřiště a čističku odpadních vod. V Žatci by se řeka díky historickým protipovodňovým opatřením příliš do okolí nedostala, pod vodou by bylo fotbalové hřiště s umělou trávou a části cyklostezky vedoucí podél Ohře.

Daleko víc by se voda rozlila pod Žatcem. Zaplavila by pole, louky a chmelnice mezi silnicí Tvršice – Rybňany a železniční tratí pod Bezděkovem. První velké problémy by nastaly v Zálužicích, mapy ukazují, že při tzv. stoleté povodní by byla obec téměř celá pod vodou. Ta by se rozlila až ke Stekníku, Lišanům, Levonicím či Mradicím, Hradiště by se ocitlo na ostrově, voda by částečně zaplavila Strkovice, které jsou několik kilometrů od Ohře.

K velkému rozlivu by došlo u Postoloprt, voda by se dostala až na fotbalové hřiště. U Lenešic by se z Ohře a velkého rybníku stala jedna vodní plocha, obec by byla v jihozápadní části zaplavena. Stejně tak jako prostor mezi Dobroměřicemi a Louny se zahrádkářskými koloniemi. Velké škody by podle modelů napáchala povodeň za městem. Zasáhla by část Obory, Radonic nebo Koštic, celá pod vodou by se ocitla zástavba v Počedělicích, Kystře nebo Želevicích.

Stoletá voda je největší průtok v metrech krychlových za sekundu, kterého by měla řeka dosáhnout pravděpodobně právě jednou za sto let. Taková povodeň se ale může objevit třikrát za sebou nebo také ani jednou za sto let. Je to míra pravděpodobnosti výskytu vzešlá z historického měření.

