/VIZUALIZACE, FOTOGALERIE/ Povodně, které od víkendu decimují některé oblasti Česka, ukazují, že se v dravý živel dokáží změnit i jinak malé potoky a říčky. Z historických dat i povodňových plánů je jasné, že v případě extrémních srážek, které v minulých dnech spadly například na severu Moravy nebo Krkonoších, by velká voda škodila například na Blšance. Říčce, která pramení v Doupovských horách, protéká Podbořanskem a u Žatce se vlévá do Ohře.

Dokladem může být extrémní povodeň z května roku 1872, kdy se v povodí Blšanky protrhlo několik rybníků a dravá voda způsobila velké ztráty na lidských životech. To se naštěstí neopakovalo v červnu roku 2013, kdy se po intenzivních bouřkách nad Lubencem korytem říčky prohnala další velká voda.

Podívejte se, jak řádila voda na Lubenecku v roce 2013:

Jak naznačila, pokud by se Blšankou valila tzv. stoletá povodeň, největší škody by, a povodňové plány to potvrzují, napáchala v Kryrech. Tam by zaplavila řadu domů na levém břehu v ulicích Hluboká cesta, Oblouková a Vodní. Pod vodou by se ocitly také domy v Holedeči v Mlýnské a Sádecké ulici, některé domy v Libořicích nebo Železné a také fotbalová hřiště v Blšanech, samotné městečko by ale mělo „vyváznout“ bez výrazných škod

Spoušť, kterou napáchala Blšanka v roce 2013 v Kryrech a okolí:

Stejně tak jako Lubenec. Tam se však v roce 2013 ukázalo, že větší nebezpečí hrozí od Struhařského potoka a vody, která se do obce nahrnula z okolních polí.