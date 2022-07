Kouř z Hřenska je cítit na desítky kilometrů. Nevolejte zbytečně, prosí hasiči

Co můžeme očekávat dnes? V Ústeckém kraji jsme se probudili do výrazně chladnějšího dne, než byly ty minulé, je pod mrakem. Kouř je ale cítit pořád.

Může to tak být ještě po velkou část dne, vítr bude stále proudit severozápadním směrem, který postupuje dále k jihovýchodu. S večerem ale začne slábnout, očekáváme rychlost okolo 2 až 6 metrů za sekundu, v noci do 4 metrů za sekundu. Během druhé poloviny noci se proudění větru změní na severní.

Postupovat bude tedy více na jih. Mohou pro změnu začít cítit zápach lidé v jihočeských městech, třeba Českých Budějovicích?

To se nedá dopředu odhadnout a přesně říct. Při mírném větru by to tak být nemělo a silnější vítr neočekáváme. Všechno ale záleží na velikosti požáru a na tom, kdy se ho podaří uhasit. Čím větší je požár a čím déle se hasí, tím víc prachových částic se do vzduchu dostane.

Hasiči při zásahu na Mezné:

Zdroj: Hasiči Hrob

Představují aktuální hodnoty nějaké zdravotní nebezpečí? Mají lidé nějak speciálně postupovat?

Skutečné zdravotní dopady musí posoudit lékaři. Z našeho pohledu to zatím ale není nijak kritické, koncentrace začaly klesat. Stále však platí, že je kvalita ovzduší zhoršená, od hasičů přišla upozornění nevětrat, neotevírat okna.

Hasiči uvedli, že by se mohl dostat požár pod kontrolu během dneška, spíše zítřka. Pokud jim k tomu pomůže příroda, nebude silný vítr a umoudří se teploty. Jak to vypadá?

Z hlediska počasí je určitě dobrá zpráva, že se nebude zvyšovat síla větru. Na druhou stranu během čtvrtka a pátku vystoupají teploty opět k 29 stupňům.

A vyhlížený déšť?

Bohužel, na severozápadě do pátku déšť neočekáváme. Bude oblačno, během středy se můžou vyskytnout přeháňky s pravděpodobností třicet procent, ale množství deště bude minimální. Déšť by měl přijít až z pátka na sobotu, v sobotu by srážky měly být výraznější.