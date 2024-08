/FOTO/ Osmedsátiletý senior přišel o úspory, o více než 100 tisíc korun. Kriminalisté hledají neznámého pachatele, zabývají se případem krádeže a neoprávněného opatření platebního prostředku. Při objasnění zločinu by jim mohli pomoci muž a žena na fotografii.

"Muž a žena na fotografii by nám mohli pomoci s objasněním trestné činnosti. Kriminalisté se zabývají případem krádeže a neoprávněného opatření platebního prostředku, který se udál v Lounech. Svým jednáním neznámý pachatel způsobil škodu přesahující 100 tisíc korun a tím připravil téměř osmdesátiletého muže o úspory. V souvislosti s tímto případem se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění muže a ženy na fotografiích, kteří by mohli do případu vnést užitečné informace. Pokud je poznáváte nebo k nim máte jakékoliv poznatky, kontaktujte kriminalisty na telefonním čísle 974 437 318. Využít můžete také linku 158," uvedl tiskový mluvčí Jakub Mareš.