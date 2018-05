Pozor na výfuky, zloději řádí a berou drahé komponenty

Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů operátor výroby. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17800 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: místo výkonu práce: Na Astře 3001, 438 01 Žatec, Požadavky: , - Zdravotní způsobilost pro práci ve třísměnném provozu , - Manuální zručnost , - Spolehlivost a odpovědnost za výsledky své práce , Náplň práce:, - Obsluhuje zařízení při montáži výrobků., - Kontroluje výrobky v rámci pravidel kvality a produktivity., příspěvek na dojíždění, stravování, penzijní připojištění, sick days, dovolená navíc, bonusy, firemní doprava ze směru Chomutov, Most, Podbořany, Zájemci mohou zaslat životopis nebo žádost o zaměstnání na email: nabory@koito-czech.cz, telefonicky na č. 725514198 v po-pá od 9,00 do 15,30 hod. Pracoviště: Koito czech s. r. o., Na Astře, č.p. 3001, 438 01 Žatec 1. Informace: Lenka Nowaková, +420 725 514 198.

Prodavači v prodejnách prodavačka. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Husova 1356 Louny, Pro nově otevřenou prodejnu ŘEZNICTVÍ - UZENÁŘSTVÍ, rychlé OBČERSTVENÍ v Husově ulici hledáme prodavačku. Jedná se o přímý prodej zboží zákazníkům, práce s finanční hotovostí, kontrola dat spotřeby, manipulace se zbožím, úklid prodejny. Směny ranní, odpolední (odpolední směna končí v 17:00). Požadujeme výpis z rejstříku trestů, slušnost, spolehlivost, pracovitost, komunikativnost, vstřícné vystupování. , vhodné i pro absolventy, plný i zkrácený úvazek, PP,DPP,DPČ, Prémie, podnikové stravování, vstřícné a slušné jednání , kontakt: na č. 777715408 od 8,30 do 15,00 hod, emailem: slatinskevyrobky@email.cz. Pracoviště: Dagmar koderová, provozovna louny, Husova, č.p. 1356, 440 01 Louny 1. Informace: Pavel Žalud, +420 777 712 408.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 30 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) řidičk sk. C - profesní průkaz. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Podbořany, Cyrila a Metoděje 266, řidičské oprávnění skupiny C + profesní průkaz, stravné ve formě náhrad - diety, kontakt: 773586009, toman.is@seznam.cz. Pracoviště: Toman-inženýrské sítě a.s., provozovna podbořany, Cyrila a Metoděje, č.p. 266, 441 01 Podbořany. Informace: Leo Peterka, +420 773 586 009.