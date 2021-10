Do budoucna mají v Lounech vytipované i další lokality, kde by se mohlo měřit. Uvažuje se o ulici SNP v lokalitě u Luny, tedy na bývalém průtahu městem, nebo o Vladimirské ulici pod sídlištěm U Spravedlnosti.

V ulicích Ústí nad Labem nad příliš svižnou jízdou řidičů žádné radary nebdí. Ani na Lounsku aktuálně žádné stacionární radary oficiálně rychlost neměří. Už brzy ale budou sledovat rychlost přímo v Lounech. „Uvedení systému do provozu je plánováno na konec letošního roku,“ sdělila vedoucí odboru dopravy lounské radnice Blanka Sunkovská.

Na Litoměřicku aktuálně žádné měřicí radary nejsou, stejně jako na Děčínsku. O radaru uvažují ve Varnsdorfu. V minulosti tam měřila rychlost čtyři zařízení pronajatá od soukromé firmy. Ta ale podle policie překročila zákon, z přestupků neoprávněně profitovala, strážci zákona kvůli tomu navrhli obžalovat čtyři lidi a jednu firmu. Je mezi nimi také bývalý starosta Varnsdorfu Stanislav Horáček. O případu aktuálně rozhoduje státní zástupce. Město si chce nyní radar zakoupit, měřit by měli strážníci.

V Ústí nad Labem probíhá úsekové měření rychlosti na dvou místech na dálnici D8, a to v tunelech. Nejvyšší rychlost tam zaznamenali 168 km/h. Rychlost se sleduje v tunelu Panenská a v tunelu Radejčín/Prackovice. Za letošní rok tam řešili už 16 700 přestupků, průměrná pokuta činí 1 500 korun.

V ulicích Chomutova se měří od začátku roku 2019. „Výběry pokut byly v prvním roce, kdy byl největší boom, téměř 25 milionů korun. Dnes jsou na hranici čtyř milionů za celý rok. Pořízení radarů byl za mě jednoznačně správný krok. Lidé si na ně zvykli, pokut je minimum a funguje to pro bezpečnost našich občanů,“ myslí si Hrabáč.

Most patří v regionu na nejvyšší příčky, co se týká počtu radarů v ulicích. Najdeme jich tam hned pět. Šoféři si na ně musí dávat pozor v ulicích Josefa Suka, Jana Opletala, Mostecká, Pod Lajsníkem a Višňová. Za první čtvrtletí letošního roku tam radary zaměřily hned 2 505 řidičů, kteří překročili povolenou rychlost, průměrně zaplatili 700 korun. Nejrychlejší byl pirát, který na tachometru měl 104 km/h.

Místa, kde se měří radarem: Chomutov – Palacká, Blatenská, dvakrát na Písečné Duchcov - Lipová, Osecká, Teplická Most - Josefa Suka, Jana Opletala, Mostecká, Pod Lajsníkem a Višňová

