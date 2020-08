Vedení Loun se neshodlo, zda pozvat vládu na otevření plavecké haly.

Premiér České republiky Andrej Babiš. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Pozvat, nebo nepozvat členy vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem na otevření nové plavecké haly v Lounech? To řešilo vedení Loun. Koaliční partneři z jednotlivých stran a hnutí na to mají opačný názor, hlasování v radě vyznělo o jediný hlas s výsledkem pozvánku poslat. Odpověď, zda předseda vlády a ministři do Loun 11. září dorazí, zatím nepřišla. Podle neoficiálních informací by Andrej Babiš do města přijet měl.