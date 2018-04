Pracuje se vám dobře? Firmy vyhledávají genderový audit

Ústecký kraj /ANKETA/ - Z Ústeckého kraje se nechá prověřit devět organizací. Především z Mostecka a Chomutovska.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Nezvládnu vyzvedávat děti ze školky, nedají mi dovolenou kdy potřebuji a čekají mě stále přesčasy. Obavy, které trápí při nástupu do zaměstnání řadu pracovníků, se mohou stát v pracovním procesu nepříjemnou realitou. Aby k tomu nedocházelo a na stolech se nehromadily výpovědi, rozhodly se firmy napříč krajem zjistit, zda se u nich zaměstnancům líbí. Pomáhá jim s tím genderový audit.

Organizace, které audit čeká, jsou především střední školy a sociální zařízení. Leckoho možná napadne, že dělat genderový audit v zařízeních, kde je zastoupení mužů oproti ženám minimální, je zbytečné. Podle odborníků je ale velká chyba vnímat genderový audit jako nástroj, který míří pouze na ženy. „Audit sleduje, v jakých podmínkách zaměstnanci pracují a jak lze tyto podmínky sloučit s osobním životem. Bez ohledu na pohlaví či věk,“ říká odbornice na genderové audity Johana Jonáková ze společnosti Gender Studies. „I muži jsou otcové a nechtějí být v práci 16 hodin denně a vidět děti až v postýlce,“ dodává.

Auditoři proto zkoumají, jaké nabízejí firmy benefity, zda mají rodiče možnost flexibilní pracovní doby nebo zda pracující v předdůchodovém věku zvládají spolupráci s mladými kolegy. „Audit je nástroj pro firmy, aby v této době, kdy je nedostatek lidí, nabídly zaměstnancům takové podmínky, že od nich nebudou chtít odejít,“ líčí Jonáková.

Kdo se zapojí?• Městská knihovna Most

• společnost Databuilding

• Hospic v Mostě

• Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie

a Střední zdravotnická škola, Chomutov

• ZŠ a MŠ Děčín IV,

• Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala

• Střední zdravotnická škola, Děčín

• Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves

• Městská správa sociálních služeb Vejprty

Audit už má za sebou i mostecký hospic, který k jeho provedení přesvědčila pestrá skladba zaměstnanců. „Pracují tu ženy i muži, mladí, starší, svobodní, s dětmi,“ vypočítává ředitelka zařízení Blanka Števicová. „Jsme dobrá parta, ale přesto jsme chtěli mít jistotu, že tu má každý dobré podmínky k práci,“ dodává. To se potvrdilo, výsledky jsou podle ní ukázkové.

Někteří podnikatelé ale považují genderový audit za vyhozené peníze. „Trvá to dlouho, skoro čtvrt roku. Ale výsledek je takový nijaký. Vyšlo nám, že zaměstnanci u nás mají dobré pracovní podmínky, což jsme si přáli,“ vypráví podnikatel v ovocnářství Matouš Vorlík z Lounska. „Jenže jsme zjistili, že zaměstnanci by chtěli další benefity, třeba poukázky na sport, a vnímají jejich absenci jako velké minus. Možnosti ale máme velmi omezené, hned to nesplníme. Tak nevím, jestli nemám být nervozní,“ dodává podnikatel.

Ředitelka mosteckého hospicu navzdory dobrým výsledkům také na vavřínech usnout nechce a na pohodlí zaměstnanců zapracuje nadále. „Odnášíme si dobré rady a doporučení, jak zlepšit třeba naše pohovory nebo jak se ptát na děti a rodinu. Určitě je pořád co zlepšovat,“ uzavírá Blanka Števicová.