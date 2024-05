V Praze a Ostravě se v pátek 10. května rozehraje mistrovství světa v ledním hokeji a České dráhy jsou jeho oficiálním dopravcem. Zajistí během šampionátu přepravu hokejových týmů, rozhodčích, organizátorů i fanoušků. Ze stanic Praha Libeň a Ostrava Vítkovice jsou obě hokejové haly jen kousek.

Součástí toho všeho bude i Ivo Valášek ze Žatce. Strojvedoucím neboli strojvůdcem je 40 let, posledních dvanáct let jezdí s Pendolinem, teď nejčastěji právě po kolejích mezi Prahou a Ostravou. „Sportovní fanoušky vozím poměrně často, s Pendolinem jeli i fotbalisté pražské Sparty a Slavie. Zaujalo nás, jak byli tehdy Sparťané navonění, předváděli si asi nějaké voňavky, bylo to tady jako v parfumérii. Ale musím říct, že po obou týmech zůstalo vzorně uklizeno,“ říká mi s úsměvem cestou z Ostravy do Prahy.

Vydávám se s ním na trasu, abych poznal to, co čeká na hokejové týmy a jejich fanoušky ze zemí zúčastněných na šampionátu. Vyjíždíme z ostravského hlavního nádraží. V jeho hale zaujme reklama Správy železnic na vysokorychlostní tratě, která slibuje jízdu mezi Prahou a Ostravou za 90 minut. To je ale hudba budoucnosti, dnes to dá nejrychlejší vlak, právě Pendolino Českých drah, za 3 hodiny a 12 minut.

„Většinu trasy můžu jet 160 kilometrů v hodině, a to i v obloucích tratí, kde ostatní soupravy musí zpomalit. Je to díky aktivnímu naklápění vozových skříní Pendolina,“ vysvětluje Ivo Valášek. Rozdíl v rychlostech vlaků může dosáhnout až třicet kilometrů v hodině.

A co když je zpoždění, mohou jet vlaky rychleji, aby ho dohnaly?