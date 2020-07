Poloprázdná koupaliště, návaly návštěvníků na zámcích. Začátek letošního léta příliš vysoké teploty nepřinesl, lidé tak místo k vodě míří za poznáním. Zatímco provozovatelé koupališť v okrese Louny by vedra přivítali, správcům zámků současné počasí vyhovuje. Nahrává jim také to, že velká část Čechů letos stráví kvůli koronavirové nákaze svou letní dovolenou místo zahraničí v tuzemsku.

Zámek Stekník. | Foto: Archiv

Ačkoliv letošní sezona na zámcích nezačala jako obvykle na přelomu března a dubna, ale až ve druhé polovině května, na celkové návštěvnosti se to zřejmě nepodepíše. „Zámek ve Stekníku do neděle 12. července navštívilo 4 291 lidí. Loni v tuto dobu to bylo 3 038 návštěvníků. Letos tak přišlo už o 1 253 lidí víc. Mám z toho pochopitelně radost,“ sdělila kastelánka zámku ve Stekníku na Žatecku Jana Zajíčková.