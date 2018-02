Dětem dnes začíná deset dní prázdnin

Okres Louny - Nabídka pro volný čas je pestrá, školáci mohou zajít na filmové festivaly, zábavu v domech dětí a mládeže nebo klubech, na bruslení či plavání.

Ilustrační fotoFoto: Miloš Šálek

Příjemných deset dní volna čeká od dnešního dne na školáky v okrese Louny. Na jeden den pololetního odpočinku naváže hned od pondělí týden jarních prázdnin. A pokud nemají možnost odjet na hory hledat poslední zbytky sněhu k zimním radovánkám a zůstávají doma ve svých městech, ani tak nemusí smutnit: pořadatelé pro ně připravili celou řadu kulturních, sportovních i dalších zábavných akcí, při nichž mohou vhodně strávit svůj čas a užít si zajímavé prázdniny.

Jednou z variant jsou například filmy. V kině v Lounech i Postoloprtech budou probíhat filmové festivaly se zaměřením na děti. "U nás to bude tradiční festival 3D filmů. Jsou převážně animované a prioritně určené pro děti, ale najde se mezi nimi i několik hraných pro dospělé diváky," uvedla Hana Maršálová z Kina Svět Louny.

Děti v Lounech se mohou od pondělí 5. do čtvrtka 8. února těšit na celou řadu filmů. Začíná se často už v deset dopoledne, představení během dne bývá několik. V nabídce budou filmy jako Šmoulové – zapomenutá vesnice, Já Padouch 3, Příšerákovi, Mimi Šéf, Emoji ve filmu, Ferdinand, Auta 3, Hurvínek a kouzelné muzeum, Sněhová královna a další. A to není všechno: už dnes odpoledne, tedy v pátek v den pololetních prázdnin, ale i v sobotu a v neděli, nabídne lounské kino premiéru nového animovaného filmu s názvem Coco a k němu předfilm - novinku ze série Ledové království - Vánoce s Olafem. Na sobotu a neděli je připravena i hraná pohádka Čertoviny od Zdeňka Trošky.

V Postoloprtech v kině se bude promítat celý příští týden každý den od pondělí do pátku vždy od 16 hodin, vstupné pro děti je jen dvacetikoruna. "Připraveny jsou filmy Divočina, Zvonilka, Rebelka, Letadla 2, Ratatouille. Tento festival má název Disney: Prázdninové kino," upřesnil Pavel Panenka, ředitel Kulturního zařízení města Postoloprt.

Na děti jsou připraveni i v knihovnách, domech dětí a mládeže a dalších centrech volného času. V Žatci například bude probíhat příměstský tábor. "Tématicky je zaměřen na nadcházející období masopustu. Určen je pro děti ve věkové kategorii 6 - 15 let. Celý týden jarních prázdnin se děti mohou těšit na spoustu her, soutěží, vyrábění a mnoho další zábavy. Chodit mohou i v masopustních maskách," uvedl Pavel Matis, vedoucí příměstského tábora. Zábava pro děti v DDM Žatec bude zajištěna každý den od 8 do 16 hodin.

Děti mohou celý příští týden kdykoli zavítat i do dětského oddělení knihovny v Lounech nebo do Klub(ovny) Luna, kterou provozuje rovněž knihovna. Na Luně je připraven celodenní program už i na dnešní pololetní prázdniny. "A kdo přinese ukázat pololetní vysvědčení, dostane sladkou odměnu," slíbila Dagmar Kučerová, ředitelka knihovny. Luna pak bude o prázdninách každý den otevřena od 8 do 16.30 hodin a nabídne pestrý program, včetně i například vycházek ven.

A protože děti potřebují také pohyb a mnohé ho mají i rády, je pro ně připraven rovněž bohatý sportovní program. Každý den prázdnin si například mohou přijít zabruslit na Zimní stadion v Lounech, anebo na kluziště v Žatci před radnicí. V Lounech je pro ně vyhrazena vždy hodina a půl denně, časy jsou proměnlivé podle rozpisu ledové plochy a hokejových tréninků. V Žatci je kluziště k dispozici každý den prakticky bez omezení, otevřeno je vždy minimálně od 8 do 21 hodin. Děti si mohou zajít také zaplavat do bazénů v Žatci nebo Postoloprtech, i ty jsou otevřeny každý den a během prázdnin ještě rozšířily své provozní hodiny.