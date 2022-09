„Výroba pelet spočívá v tom, že přivážený dřevní odpad bude sušen a potom lisován do pelet pomocí výrobní technologie. Součástí změny v užívání této stavby je provedení protihlukových opatření vůči svému okolí,“ stojí v příslušném oznámení. Žádost o změnu v užívání stavby projednává žatecká radnice, která na 9. října na místo svolala jednání dotčených stran.

Zájem o palivové pelety v souvislosti s energetickou krizí v Česku roste. Alternativního paliva je na trhu nedostatek a navíc výrazně podražilo. Zákazníci za něj zaplatí i třikrát víc než loni. Důvodů je podle prodejců několik. Především je to ale výpadek dodávek z Ukrajiny, Běloruska a Ruska, zdražení dopravy a také nedostatek dřevních pilin. Nedostatek pelet potvrzuje i Kateřina Modrá, která s nimi obchoduje osm let. „Je to nedostatkové zboží, dodavatelé nejsou a nejsou schopní vyrábět,“ řekla Českému rozhlasu.

Palivo násobně zdražilo

Řada lidí, která si v minulých letech koupila přes dotace kotel na pelety a nemá tudíž jinou alternativu než jimi topit, se tak dostala do velmi složité situace. „Loni na podzim se prodával patnáctikilový pytel pelet za 60 korun, teď v létě jsem je kupoval za 200 korun. A byl jsem rád, že jsem je vůbec sehnal,“ popsal Karel Blažek bydlící v rodinném domě v Žatci.

Bývalou kotelnu v Žatci využije umělecká škola. Napoví architektonická studie

Objekt při silnici mezi Žatcem a Bezděkovem vyrostl v první polovině devadesátých let 20. století. Provoz na výrobu bionafty z řepky olejné tam vybudoval známý žatecký podnikatel Jan Korf.

Nyní je dlouho nevyužívaný areál v rukou zahraničních vlastníků. Podle výpisu z katastru nemovitostí a obchodního rejstříku je majitelem firma Ceres Revi. Jejími společníky jsou Yevhen Zadorozhnyi z ukrajinské Oděsy, Garik Mnatsakanyan ze Švýcarska a Vladislava a Oleg Gaponěnko bydlící v Praze.