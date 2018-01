Pražská kavárna vs. vesnická hospoda? Česká republika tak moc rozdělená není

Sevefní Čechy /INTERAKTIVNÍ INFOGRAFIKA/ - Deník zanalyzoval, jak hlasovala velká města i nejmenší vesnice v jednotlivých krajích. Výsledek? Země není po prezidentských volbách tak rozdělená, jak by se mohlo zdát.

Hlavní město versus vesnice. Pražská kavárna versus vesnická hospoda. Finále prezidentského klání bylo vypjaté, volba mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem občas pochroumala vztahy i v jinak harmonických rodinách.

Deník se na základě výsledků druhého kola prezidentské volby pokusil podrobně zanalyzovat, zda je česká společnost skutečně tak výrazně rozdělená na dva nesmiřitelné tábory. A pokud ano, kde na ně narazíte. Výsledek? I když hlasování doprovázely silné emoce, země není výrazně rozťata ve dví, jak by se minimálně z diskusí na internetu mohlo zdát.

„Kavárna“ není jen pražská

Konkrétně: pokud bychom připustili, že existuje něco jako „pražská kavárna“, výsledky voleb ukázaly, že pak musí existovat i kavárna brněnská, liberecká, plzeňská, královéhradecká, pardubická, českobudějovická, olomoucká i zlínská.

V těchto krajských městech Jiří Drahoš porazil celorepublikového vítěze Miloše Zemana. Jen ve čtyřech vyhrál obhajující prezident, a to v Ostravě, Ústí nad Labem, Jihlavě a Karlových Varech.

V proklínané Praze získal Miloš Zeman nejvíc hlasů ze všech obcí, volilo ho více než dvě stě tisíc lidí v metropoli. Je to logické, jelikož v počtu obyvatel hlavní město mezi českými obcemi bezkonkurenčně dominuje. Ale vyvrací to zažité klišé, že „co Pražan, to volič antizemana či antibabiše“.

Voliči na hektar

Přistoupíme-li na značnou míru nadsázky, lze přepočítat počet získaných hlasů v jednotlivých obcích na jejich plochu. Vykrystalizují tak místa, kde při bloumání po ulicích či polních cestách nejspíše narazíte na příznivce Miloše Zemana či Jiřího Drahoše.

Možná překvapí, že v Praze je hustota zemanovců na hektar stejná jako v Ostravě, která je považována za baštu úřadujícího prezidenta mezi krajskými městy – konkrétně jde o čtyři voliče Miloše Zemana na každý hektar Prahy i Ostravy. (Pro férovost je nutné dodat, že hustota drahošovců je v Praze devět voličů na hektar, zatímco v Ostravě jde jen o dva až tři.)

Přesuneme-li se do menších měst, ve většině získal nadpoloviční podporu Miloš Zeman. I když i tady existují výjimky, především ve Středočeském kraji, na Královéhradecku a Liberecku.

Největší podíl voličů Zemana – 66 procent – žije v obcích do 500 obyvatel v Moravskoslezském kraji. Nicméně i v nejzapadlejší vesnické hospodě v regionu obrazně sedí třetina voličů Drahoše. Stejně jako v pražské kavárně čistě statisticky popíjí latte či espresso zhruba třetina zemanovců.