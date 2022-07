„Ve špičkách je to hrozné. Úzké ulice se vždycky totálně zacpou. Je to nadlouho, je tam chaos, navíc jsou některé ty ulice hodně rozbité. Tolik aut se tam prostě nevejde. Nepovedlo se to, možná se měl každý směr vést objížďku jinudy, nevím, ale tohle je hrozné,“ stěžuje si Lukáš Horváth. „Ráno a odpoledne, když jezdí nejvíce aut, je to tam dost ucpané. Mohlo se to asi udělat lépe. Kdyby se objíždělo každý směr zvlášť, bylo by to asi lepší. Ulicemi Jiřího Wolkera a Studentskou jezdí všechno a nejsou na to stavěné,“ myslí si také Milan Šumperský.

Kritika za mnohaměsíční uzavření části důležité dopravní tepny se snáší také na žateckou radnici. Vedení města ale upozorňuje, že na načasování rekonstrukce, ani na její průběh nemá vliv. Komunikace totiž nepatří městu, ale Ústeckému kraji. Investorem je pak Severočeská vodárenská společnost, ta výměnu starého vodovodu a kanalizace naplánovala. Sítě už byly podle vyjádření vodařů se špatném stavu a bylo nutné je vyměnit.

Aktuálně je uzavřen úsek od domova seniorů až ke křížení s Dukelskou ulicí. Objíždí se ulicemi K Perči, hodně poničenou ulicí Jiřího Wolkera, a pak dále Studentskou. Část šoférů pokračuje úzkou ulicí Lva Tolstého. Na některých místech objízdných tras není vozovka příliš široká, navíc některým šoférům dělají problémy dopravní předpisy, například „přednost zprava“ a rychlost. V lokalitě už došlo i k několika nehodám.

Radnice si přeje co nejplynulejší průběh akce, se Severočeskou vodárenskou společností a krajem proto spolupracuje. „Snažili jsme se objízdné trasy vymyslet co nejlépe, bohužel, moc možností tam není. Třikrát nebo čtyřikrát to tu řešili i policisté a další odborníci, ale bohužel, lepší řešení nenašli. Jiné možnosti objízdných tras jsou ještě horší,“ chápe řidiče žatecký místostarosta Jaroslav Špička.

Kvůli objízdným trasám ve vedlejších ulicích se také na některých úsecích nesmí parkovat. To také některé šoféry trápí. „Zaparkovat v ulicích, kde vede objížďka je nemožné. Bydlím tam a všude je zákaz. U vlastního domu nezaparkujete. A všechna auta se přesunula do okolních ulic, tam zaparkovat je také hodně těžké,“ mrzí Pavla Johna. Navíc v Žatci probíhaly na jaře a na začátku léta i některé další uzavírky, s parkováním to proto bylo v ulicích města v minulých měsících složitější.

„Je to tam v té lokalitě nyní hodně komplikované, včetně parkování, ale je to opravdu nutné udělat. Pražská se musí opravit, musíme to nějak vydržet. Celá ulice dostane navíc také nový povrch, někde už byla dost poškozená, věřím, že to řidiči také přivítají,“ opakuje žatecký místostarosta, že rekonstrukce už byla nutná a objížďky jsou údajně vedeny nejlepší možnou cestou. Kdyby vedly objížďky ještě více ulicemi, bylo by parkování prý ještě složitější, muselo by se uvolnit místo i v dalších lokalitách.

Uzavírka Pražské ulice bude dlouhá, vyjma zimy potrvá do léta příštího roku. Renovace probíhá na etapy. Ta první, od domova seniorů k Dukelské ulici, má skončit na konci srpna. V té době by tento úsek měl mít už také nový asfaltový povrch. Poté se práce přesunou ke hřbitovu, tam by se mělo pracovat do listopadu. I tam bude nový asfalt. Některé části Pražské ulice už byly a jsou dost rozbité, šoféři to proto přivítají.

Přes zimu pak práce utichnou, začne se znovu na jaře. Od dubna do července příštího roku se bude pokračovat od ulice K.H. Máchy po křižovatku s Bezděkovem, také tam po skončení výměny sítí dostane úsek nový povrch. „Doprava bude vždy uzavřená v obou směrech. Objízdná trasa pro osobní auta bude vždy vedena okolními ulicemi, pro nákladní dopravu přes Staňkovice, Tvršice a Zálužice,“ připomněl mediální zástupce města Tomáš Kassal.