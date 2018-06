Před žateckou radnicí vyrůstá šibenice, naštěstí jen filmová

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 18 000 Kč

Ostatní pracovníci v oblasti prodeje Poradce/-kyně v telekomunikačních službách. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: místo výkonu práce:náměstí Svobody 55 Žatec operátor/ka , CTSCZ spol. s r.o. - Žatec , Rozšiřte řady zaměstnanců CTSCZ spol. s r.o.,v nejúspěšnější telekomunikační společnosti v Žatci a okolí. Přijmeme nové kolegy. Reprezentativní prostory, příjemný tým všech věkových kategorií. I pro nové operátory dovolená v létě. , Náplní práce: , - poskytování informací o službách zákazníkům , - jednoduchá práce na PC (intuitivní prostředí) , Co nabízíme: , - pracovní prostředí na náměstí v centru Žatce , - dlouhodobé a stabilní zaměstnání , - HPP (možno i na DPČ) , - Průměrný měsíční plat 21 000,-Kč , - fixní plat a nadstandardní neomezené finanční bonusy dle vašich schopností , - na odměnách a bonusech možnost zdvojnásobení platu , - zajímavý finanční bonus za 100% docházku , - pravidelný měsíční zaměstnanecký příspěvek na soukromý telefon , - matky s malými dětmi - po domluvě možná individuální pracovní doba , - zajímavé motivační soutěže (tablet, mobilní telefon, oblečení), - Dlouhodobé soutěže o dovolené pro 2 osoby k moři a pro 2 osoby do evropského velkoměsta (Benátky, Florencie, Řím, Barcelona, Londýn, Paříž, Amsterdam) , - možnost kariérního růstu , - hledáme i zkušené operátory a teamleadery do vedoucích pozic , Životopisy zasílejte na e-mail: ctscz@ctscz.cz. Pracoviště: Ctscz spol. s r.o., pracoviště žatec, náměstí Svobody, č.p. 55, 438 01 Žatec 1. Informace: , .