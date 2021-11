„V letošním roce budeme mít vypořádané nemovité věci v hodnotě lehce přes padesát milionů korun. Pro příští rok máme podle harmonogramu vykoupit nemovitosti za 70 milionů, už nyní máme předběžné přísliby na 130 milionů. S dalšími vlastníky se chystáme jednat postupně v následujících měsících,“ sdělil vedoucí odboru strategických investic Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Své pozemky státu prodaly například obec Petrohrad nebo město Kryry. „V našem případě se jedná přibližně o 18 hektarů, prodej pozemků jsme v zastupitelstvu odhlasovali. Co Povodí Ohře chtělo, to jsme prodali,“ sdělila starostka Petrohradu Jitka Dondová. Vzdutí přehrady na Podvineckém potoce začne v katastru Černčic, které spadají pod Petrohrad. Obec za prodej pozemků pro nádrž získá zhruba třicet milionů korun, což je výše jejího ročního rozpočtu.

Na mapce je červenou barvou vyznačeno, kde má nová přehrada u Kryr vyrůst.Zdroj: Zdroj ministerstvo zemědělstvíO něco víc peněz půjde v nejbližších letech do rozpočtu města Kryry. Tamní zastupitelé schválili prodej 25 hektarů většinou ostatní plochy a lesních pozemků. „Do konce letošního roku by mělo do našeho rozpočtu přijít za pozemky osm milionů korun, další peníze v letech 2022 až 2024,“ vysvětlil kryrský starosta Miroslav Brda. Celkem město utrží zhruba 36 milionů korun.

Státní podnik Povodí Ohře potřebuje kvůli přehradě vykoupit přibližně 130 hektarů. Soupis pozemků se ještě upřesní. „Probíhá předprojektová příprava, která obsahuje zejména geologické a hydrogeologické průzkumy, geodetické zaměření, řešení dopravní situace a vypracování urbanistické studie. Také na výsledcích těchto prací bude záležet, kam se případně posune výsledné majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí,“ vysvětlil Svejkovský. Jasno by mělo být na konci roku 2024, kdy předprojektová příprava skončí.

Pokud se Povodí Ohře s vlastníkem nemovitosti nedohodne, stát ji vyvlastní. „Majitel nemovitosti může při vyvlastnění přijít o dost peněz, neboť by se vyvlastňovalo za cenu odhadní, ne za motivační,“ upozornil Svejkovský. To, že se pod budoucí přehradou bude vykupovat za vyšší ceny než odhadní, rozhodla vláda před rokem. „Jde o motivační ceny, neboť stát má zájem, aby se nemovitosti vykoupily, aby při tom nebyly dlouhé průtahy a aby ti, od kterých se nemovitosti vykoupí, na tom netratili a mohli si za peníze koupit adekvátní náhradu,“ dodal Svejkovský.

Ceny za výkup nemovitostí jsou podle jeho slov individuální, záleží na jejím typu. „V našem případě se ceny pohybovaly na trojnásobku až čtyřnásobku odhadní ceny,“ potvrdil starosta Brda. Aby se zabránilo spekulacím, motivační ceny platí pro vlastnické vztahy k nemovitostem k 31. prosinci 2018.

Přehradu Kryry vytvoří hráz vysoká téměř 22 metrů s délkou 360 metrů. Voda zatopí 123 hektarů polí, chmelnic a dalších pozemků. Kolem vodní plochy povede obslužná komunikace, počítá se s přeložkami silnic v okolí. Se stavbou přehrady Kryry se počítá v letech 2035 až 2040. Dotovat vodou ji má podzemní přivaděč z Ohře. Na pomezí Podbořanska a Rakovnicka, které dlouhodobě trápí sucho, se počítá s výstavbou tří dalších menších přehrad – Mukoděly na Blšance rovněž u Kryr a Senomaty a Šanov, které budou dotovat průtok v Rakovnickém potoce.