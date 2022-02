Do vnitrozemí včetně České republiky zaletí jen vzácně, dosud takových případů ornitologové napočítali jen patnáct. „Jsou to pro nás vzácní hosté,“ zmínil člen České ornitologické společnosti Michal Podhrázký. „Na území republiky je možné vzácně pozorovat čtyři druhy chaluh: velkou, malou, pomořanskou a příživnou. Nevyskytují se tu každý rok, většinou je to tak, že pták přiletí, zůstane den, dva, nebo třeba deset a pak zase zmizí,“ doplnil.