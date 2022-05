„Pro rybáře dobrý. Pro mladé a pro rodiny s dětmi tady toho tolik není,“ hodnotí u břehu Nechranické přehrady Petr Koucký. Souhlasí s ním lidé, kteří k oblíbené vodní ploše míří na dovolenou, přáli by si více možností nákupů, restaurací nebo i zábavních atrakcí.

Naopak druhý tábor, rybáři, starousedlíci a lidé vyhledávající pro rekreaci „tišší“ lokality, vítají klidnou atmosféru přehrady.

„Dříve, před lety, to tady žilo více. Bylo tu několik diskoték, třeba Dallas. Teď už tu není žádná. V každém kempu byl krám, bylo tu i o dost víc stánků, a taky hospod. Bylo to tady opravdu živější, více zábavy. Vyráželo sem myslím i více lidí. Teď už je tady mnohem klidněji,“ přibližuje vývoj atmosféry u Nechranické přehrady během let Petr Koucký. Sám má nahozené pruty, klidnější ráz přehrady mu prý vyhovuje. „Ale chápu, že rodiny s dětmi by si přály třeba větší vyžití,“ pokračuje.

„Pamatuji si, že jsme na Nechranice v létě jezdili každý víkend. Bylo tam pořádně živo. Teď je to takové klidnější. Každý kemp má svou hospodu, to je v pohodě, ale dříve jich bylo více,“ vzpomíná také Jan Kubal ze Žatce.

Několik kempů na březích Nechranické přehrady u Vikletic je dobře vybavených. Nabízí nejrůznější hřiště, půjčovny sportovního vybavení, každý má svou hospůdku nebo alespoň občerstvení, aktuálně tam probíhají horečné přípravy na další sezonu. Seká se tráva, upravuje zeleň, připravují chatky. První návštěvníci už tam také zamířili na dovolenou, trousí se po plážích, do hospůdek, opalují se. „Líbí se nám tady. Jezdíme sem tak dvakrát nebo třikrát do roka, vždy na pár dní,“ chválí prostředí muž, který dorazil s celou rodinou v obytném autě. „Je tu klid. Co bychom potřebovali? Asi nic, naučili jsme se, že si všechno vozíme sami, včetně sportovního vybavení. Kdyby tu ale byla větší nabídka stravování, třeba hotovky, větší výběr restaurací a občerstvení, tak bychom se nezlobili,“ pokračuje.

O kus dál se opalují dvě studentky, u břehu se učí na zkoušky. „Máme to tady rádi. Ale je pravda, že v kempech moc nefungují obchody, vlastně skoro vůbec. A nabídka občerstvení by také možná mohla být lepší. Ale prostředí je krásné,“ hodnotí Lenka Fryčová. S kamarádkou za chvilku zamíří právě na jednou z venkovních posezení u restaurace, vydají se na procházku do vedlejšího kempu.

V dalším kempu tráví volné dny s dědečkem a babičkou dvě vnoučata. „Je to tady super, ideální. Vaříme si, trávíme čas s vnoučaty. Jen na nákupy musíme jezdit bohužel do města,“ našla jedinou vadu na kráse Miroslava Svěcená. Někteří „dovolenkáři“ zmiňují, že by uvítali více vyžití pro děti i dospělé.

S tím, že by na Nechranicích mohlo být živěji, souhlasí i někteří provozovatelé kempů. Nové atrakce se ale prozatím prý nechystají. „Určitě bychom uvítali nové zábavné aktivity, další možnosti vyžití. Také nás to trápí. Aby se to tady trochu více rozjelo. Sami na to už ale bohužel nemáme kapacity,“ říká František Bauer z Kempu Nechranice nedaleko hráze. V areálu probíhá množství jachtařských akcí.

Raději klidnější dovolená

Další provozovatelé kempů ale oponují, chtějí zachovat klidnější ráz dovolených na Nechranicích. „Lidé tu vyhledávají klidnější dovolenou. Hodně sem jezdí rybáři, rodiny s dětmi, starší lidé s vnoučaty. Ti nechtějí nějakou velkou divočinu. Nabízíme jiný způsob dovolené, takovou klidnou. Každý kemp má občerstvení, to funguje. Další jsou v okolí kempů. Krámy bohužel ne, nevyplatí se to. Lidé si jezdí nakoupit levnější potraviny do marketů v okolních městech,“ říká provozovatel Kempu Piraňa Petr Cimrman.

Podobně mluví také Ivan Bárta z Autokempu Vikletice. „Je tu půjčovna surfů, různá hřiště, minigolf, několik hospod, kousek tu hraje muzika, nabídka není malá. Není to tady jako někde na Mácháči, to ne, ale my nabízíme klidnější dovolenou, hodně pro rodiny,“ svěřil se. Po několika letech tam letos opět zkusí otevřít obchod v kempu.

V kempech na Nechranicích je mnoho „návštěvníků“, kteří tam pobývají dlouhodobě. Ti výrazně převažují. Svůj karavan s přístavbou natrvalo tam mají za poplatek celoročně, vlastně jako takovou rodinnou chatu. Řada z nich je rybářů.

Na přeplněné pláže si na Nechranicích rozhodně nelze stěžovat ani v létě. Místa je dost, navíc tamní rozlehlé kempy nejsou tak turisticky vytížené. „Je to tady super. Jezdíme sem právě kvůli tomu klidu a příjemnému prostředí,“ pochvaluje si Milan Dočkal, rybář, který vyrazil k vodě s manželkou. „Moc se nám tady líbí. Je to tady klidné, pohodička, ideální stav,“ pochvaluje si současnou atmosféru také Libor Stránský. „Jezdíme na lodičce, občas vyrazíme na výlet. Moc se nám tu líbí. Odpočinek a klídek. Je to super,“ je spokojený Zdeněk Michal.

Kempy na Nechranicích musely před sezonou mírně zdražit, náklady výrazně rostou. Například Kemp Nechranice zhruba o dvacet procent. A zatímco v minulosti už měly areály v této době na léto plno rezervací, tentokrát je rozjezd sezony pozvolnější. „Letos je to zatím takové rozpačité. Rezervace moc nejsou. Loni touhle dobou jsme měli kalendář plný. Vše zdražuje, lidé vyčkávají, nemají peníze, šetří, zvažují, kam pojedou,“ myslí si Petr Cimrman. „Rezervací máme zatím tak polovinu, co bývalo. Snad se to zlepší. Lidé zatím vyčkávají,“ dodává také správce Kempu Nechranice Přemysl Hála.