Přejezd v Blatně na Podbořansku bude zavřený dva dny

Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 12 200 Kč

Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů pracovník úklidu. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč, mzda max. 13000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Výkon práce - průmyslová zona Triangle, místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením i bez postižení, jedná se o ranní směny po-pá od 6,00 hod do 14,00 hod, odpolední směny od 14,00 hod do 22,00 hod. V případě dohody i o zkrácený pracovní poměr, popis činnosti: úklid administrativní části, sociálního zázemí zaměstnanců a chodeb, kontakt na:tel. denně po-pá od 7,,00 do 16,00 hod na č. 602754691, email: dekhonservis@dekhonservis.cz. Pracoviště: Dekhon servis s.r.o., průmyslová zóna triangle, 438 01 Žatec 1. Informace: P. Prokopyuk, +420 602 754 691.