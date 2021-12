Stejně jako při jarní vlně, i nyní začínají v nemocnicích docházet volná místa pro pacienty s covidem. Ve středu 1. prosince proto bylo nutné přepravit tři z nich do nemocnic v jiných krajích. O přepravu jednoho z nich se postaral armádní vrtulník. Pozemní cestou se do náhradních nemocnic přesunuli dva pacienti.

Vrtulník LZS Plzeň přepravoval pacienta s covidem z Děčína na Vysočinu letos v únoru. | Foto: Petr Tobiáš

Z Teplic jednoho člověka sanitka převezla do Slaného a jednoho z Ústí nad Labem do Ústřední vojenské nemocnice v Praze - Střešovicích. Třetí nemocný s covidem, také z ústecké nemocnice, letěl vrtulníkem do Plzně.